E-Biker in Wien stürzte schwer: Beatmung und Schockraum

Ein schwerer Sturz machte einem E-Biker in der Nacht auf Sonntag zu schaffen: Der 21-Jährige stürzte aus noch unbekannter Ursache steil bergab.

Der Mann wurde von der Berufsrettung Wien in einen Schockraum gebracht.

Der Mann wurde von der Berufsrettung Wien in einen Schockraum gebracht.

Am gestrigen Samstag, den 27. Juni 2026, kurz vor Mitternacht, kam es im Wasserpark im 21. Bezirk rund 300 Meter von einer Kontrollstelle entfernt, zu einem schweren Unfall. Ein 21-jähriger E-Bike-Lenker stürzte schwer.

Musste in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht werden

Der junge Mann, der vorschriftswidrig eine zweite Person mitführte, stürzte steil bergab und musste durch die Berufsrettung Wien beatmet und in einen Schockraum eines Krankenhauses gebracht werden. Die mitfahrende Person blieb unverletzt.