Unbekannter gesucht: Fragte nach dem Weg und zückte dann ein Messer

Trotz Suche mittels Drohne und Einsatzstreife bislang noch kein Erfolg: Nach einem etwa 20-Jährigen mit dunklem, lockigem Haar, kurzem Bart und dunkler Kleidung wird gefahndet.

Ein bislang unbekannter Täter fragte am gestrigen Samstag, den 27. Juni 2026, in der Schickgasse in Wien Donaustadt einen Mann zunächst nach dem Weg. Während des Gesprächs zog er plötzlich ein Messer und hielt es in Richtung des Opfers. Dieses konnte die Hand des Täters reflexartig zur Seite schlagen, woraufhin der unbekannte Täter flüchtete. Kurz darauf meldete sich in Tatortnähe ein weiterer Mann bei einer Polizeistreife.

Der Unbekannte soll mit dem Messer in den Rücken des Mannes gedrückt haben

Er gab an, im Bereich der U-Bahnstation Hardeggasse von einem Mann mit übereinstimmender Beschreibung ebenfalls nach dem Weg gefragt worden zu sein. Anschließend soll der Täter einen spitzen Gegenstand, vermutlich ein Messer, in den Rücken des Opfers gedrückt, dieses in einen uneinsehbaren Bereich gelotst und Bargeld gefordert haben. Das Opfer übergab einen niedrigen Bargeldbetrag, woraufhin der Täter in Richtung Abenteuerwiese Stadlau

flüchtete.

Fahndung mit Drohne und Streifenwagen bislang erfolglos

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einer Drohne verlief ohne Erfolg. Verletzt wurde niemand. Der Tatverdächtige wird als etwa 20 Jahre alter Mann mit dunklem, lockigem Haar, kurzem Bart, schwarzer langer Hose und schwarzem T-Shirt beschrieben. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Nord, laufen.