Stammersdorf meldet 39,9 Grad: 40 Grad-Marke könnte bald fallen

Es fehlt nur noch ein Hauch - dann könnte Wien die 40 Grad-Marke knacken. Am Sonntag, den 28. Juni 2026, um 15:15, wurden in Wien Stammersdorf historische 39,9 Grad Celsius gemessen.

Wien hat am Sonntag bereits um 14:45 den Allzeit-Hitzerekord von 2013 geknackt. Stand 15:15 sind es sogar schon 39,9 Grad in Wien Stammersdorf.

Wien hat am Sonntag bereits um 14:45 den Allzeit-Hitzerekord von 2013 geknackt. Stand 15:15 sind es sogar schon 39,9 Grad in Wien Stammersdorf.

Historischer Hitze-Rekord: Wien knackt den Allzeit-Höchstwert! Sensation in Wien-Stammersdorf: Mit vorläufigen 39,9 Grad wurde der alte Wiener Allzeitrekord von 2013 (39,5 Grad) geknackt. Vorbehaltlich der amtlichen Prüfung ist das der heißeste Tag der Wiener Messgeschichte – und der Höhepunkt ist mancherorts noch nicht einmal erreicht. Extrem nah an der 40-Grad-Marke sind auch Tulln/Langenlebarn mit 39,8 Grad und Wien Hohe Warte mit 39,6 Grad.

Im östlichen Flachland sind noch bis zu 42 Grad möglich

Der heutige Sonntag bricht alle Marken: Im Osten drohen extreme Temperaturen bis zu 42 Grad – auch der der gesamtösterreichische Allzeitrekord von 40,5 Grad könnte fallen. Neue Juni-Rekorde stehen auch in Kärnten und Osttirol bevor. Kontrastprogramm im Westen: Hier brauen sich ab am Nachmittag und Abend heftige Gewitter mit Hagel und Sturmböen zusammen.

©tauernwetter.at Es sind noch bis zu 42 Grad möglich.

Im Westen kommt es jetzt zu Gewittern

Die Gewitterfront bringt laut GeoSphere Austria vor allem extremen Regen und schwere Sturmböen. Auch Skyrarn Austria berichtet über heftige Gewitter, die im Anmarsch sind. Am Nachmittag kracht es ausgehend von den Bergen zwischen dem Tiroler Oberland und dem Lungau. Die Gewitter breiten sich danach Richtung Vorarlberg und oberes Murtal aus. Meist bleibt das Unwetter im Bergland, am Abend könnten einzelne Zellen aber auch das Innviertel, den Flachgau und Mittelkärnten treffen. Bis Mitternacht beruhigt sich das Wetter größtenteils, vereinzelte Nachzügler sind aber bis in die Morgenstunden möglich.