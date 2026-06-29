40 Grad – und plötzlich kein Strom: Zahlreiche Wiener Haushalte betroffen

Der heißeste Tag des Jahres endete für zahlreiche Wiener mit einem unerwarteten Problem. Mehrere Stromausfälle sorgten in verschiedenen Bezirken stundenweise für Unterbrechung der Stromversorgung.

Am Sonntagabend wurde es in vielen Wiener Haushalten plötzlich dunkel – und das ausgerechnet am heißesten Tag des Jahres. Während in der Innenstadt am Nachmittag mit 40 Grad ein neuer Temperaturrekord gemessen worden war, mussten zahlreiche Haushalte zeitweise ohne Strom – und damit auch ohne Ventilatoren oder Klimageräte – auskommen.

Stromausfälle in mehreren Bezirken

Betroffen waren Medienberichten zufolge zunächst Teile der Bezirke Mariahilf, Neubau und Rudolfsheim-Fünfhaus. Dort konnte die Stromversorgung nach rund einer bis eineinhalb Stunden wiederhergestellt werden. Wenig später kam es jedoch in Teilen von Floridsdorf, Donaustadt und Penzing zu weiteren Ausfällen. In den Bezirken Floridsdorf und Donaustadt war die Störung nach etwa einer Stunde behoben, in Penzing dauerte sie bis kurz vor 23 Uhr an.

Hitze und Technik machten Probleme

Doch was war der Grund? Nach Angaben der Wiener Netze waren in den westlichen Innenstadtbezirken temperaturbedingte technische Probleme für den Ausfall verantwortlich. In Floridsdorf, Donaustadt und Penzing führte hingegen ein technischer Defekt zu den Störungen.