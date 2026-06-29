Trauer um Wiener Society-Urgestein: Friedrich Schiller ist tot

Die österreichische Society trauert um Friedrich Schiller. Der frühere Unternehmer und langjährige Stammgast auf zahlreichen Promi-Events ist im Alter von 78 Jahren verstorben.

Die heimische Society hat ein bekanntes Gesicht verloren: Friedrich Schiller ist tot. Der frühere Unternehmer starb am Samstag im Alter von 78 Jahren. Laut Medienberichten erlitt er in seiner Villa im 13. Wiener Gemeindebezirk einen Herzstillstand. Reanimationsversuche blieben erfolglos.

Bekanntes Gesicht der Wiener Society

Schiller machte sich einst mit Kindermodengeschäften in Wien einen Namen. Darüber hinaus war er über viele Jahre fixer Bestandteil der heimischen Society. Ob Premieren, Galas oder Wohltätigkeitsveranstaltungen – gemeinsam mit seiner Ehefrau Jeannine Schiller gehörte er zu den bekanntesten Gästen auf den roten Teppichen Österreichs.

Bis zuletzt an der Seite seiner Frau

In den vergangenen Jahren zog sich Friedrich Schiller zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück. Der Grund: Seine Ehefrau Jeannine Schiller leidet an Demenz und benötigt umfassende Betreuung. Wie oe24 mehrfach berichtete, kümmerte sich der 78-Jährige bis zuletzt intensiv um seine Frau und sprach offen über ihre Erkrankung.

Noch Anfang Juni in der Öffentlichkeit

Ganz verabschiedet hatte sich Schiller von der Society jedoch nicht. Erst Anfang Juni zeigte er sich bei der Geburtstagsfeier von Christina „Mausi“ Lugner im Wiener Strandcafé. Nun trauert die heimische Promiwelt um einen Mann, der über Jahrzehnte zu ihren bekanntesten Gesichtern zählte.