Freunde trinken gemeinsam – am Heimweg zieht einer ein Messer

Nachdem zwei Freunde gemeinsam auf der Donauinsel Alkohol getrunken hatten, machten sie sich in den frühen Sonntagmorgenstunden (28. Juni) auf den Heimweg. Wie die Polizei informiert, brach dabei ein Streit zwischen den beiden aus. Dabei soll ein 21-jähriger Türke seinen 22-jährigen Freund mit einem Messer, das er in seinem Rucksack dabei hatte, mit dem Umbringen bedroht haben. Das Opfer erklärte gegenüber der Polizei, dass er vor dem Streit beim 21-Jährigen übernachten wollte. „Nachdem dieser dies abgelehnt hatte, wollte der 22-Jährige seine persönlichen Gegenstände abholen, woraufhin die Drohung ausgesprochen worden sei“, so die Polizei. Polizisten nahmen den 21-Jährigen schließlich in seiner Wohnung fest. „Nach seiner Vernehmung wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt“, berichtet die Polizei abschließend.