Nach Schlägen und Todesdrohung: Wienerin setzt stillen Notruf ab
In Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus soll eine 29-Jährige von ihrem Freund geschlagen und mit dem Umbringen bedroht worden sein. Die Frau setzte einen stillen Notruf ab.
Am Samstag, dem 28. Juni 2026, gegen 15 Uhr, betätigte eine 29-jährige Frau in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus den stillen Notruf – dabei handelt es sich um eine Smartphone-Funktion, mit der in einer Notsituation unauffällig Hilfe angefordert werden kann, ohne telefonieren zu müssen.
Frau völlig aufgelöst
Sie gab an, von ihrem Freund geschlagen und mit dem Umbringen bedroht worden zu sein. Polizisten der Polizeiinspektion Tannengasse trafen kurz darauf bei dem Mehrparteienhaus ein. Vor dem Gebäude konnten sie den 29-jährigen mutmaßlichen Gefährder anhalten. In der Wohnung fanden die Beamten die völlig aufgelöste Frau vor.
Betretungs- und Annäherungsverbot
Laut Angaben der 29-Jährigen soll der Mann ihr mehrfach Schläge gegen das Gesicht und den Bauch versetzt und sie mit dem Umbringen bedroht haben. Die Frau wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Der 29-Jährige wurde festgenommen. In seiner Vernehmung zeigte er sich teilweise geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.
Hier gibt es Hilfe
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet persönliche Beratungen unter 0800 216346 an.
Weitere Anlaufstellen sind die Frauenhelpline unter 0800 222 555, das Gewaltschutzzentrum unter 0800 700 217, der Opfer-Notruf unter 0800 112 112 sowie der Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser unter 05 77 22.