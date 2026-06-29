Nach Schlägen und Todesdrohung: Wienerin setzt stillen Notruf ab

In Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus soll eine 29-Jährige von ihrem Freund geschlagen und mit dem Umbringen bedroht worden sein. Die Frau setzte einen stillen Notruf ab.

Nach einem mutmaßlichen Gewaltvorfall in einer Wohnung in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus wurde eine 29-jährige Frau ins Spital gebracht. Die Polizei ermittelt.

Nach einem mutmaßlichen Gewaltvorfall in einer Wohnung in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus wurde eine 29-jährige Frau ins Spital gebracht. Die Polizei ermittelt.

Am Samstag, dem 28. Juni 2026, gegen 15 Uhr, betätigte eine 29-jährige Frau in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus den stillen Notruf – dabei handelt es sich um eine Smartphone-Funktion, mit der in einer Notsituation unauffällig Hilfe angefordert werden kann, ohne telefonieren zu müssen.

Frau völlig aufgelöst

Sie gab an, von ihrem Freund geschlagen und mit dem Umbringen bedroht worden zu sein. Polizisten der Polizeiinspektion Tannengasse trafen kurz darauf bei dem Mehrparteienhaus ein. Vor dem Gebäude konnten sie den 29-jährigen mutmaßlichen Gefährder anhalten. In der Wohnung fanden die Beamten die völlig aufgelöste Frau vor.

Betretungs- und Annäherungsverbot

Laut Angaben der 29-Jährigen soll der Mann ihr mehrfach Schläge gegen das Gesicht und den Bauch versetzt und sie mit dem Umbringen bedroht haben. Die Frau wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Der 29-Jährige wurde festgenommen. In seiner Vernehmung zeigte er sich teilweise geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.