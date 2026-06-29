Teure Jause: Konditorei-Besuch endet für 57-Jährigen mit Festnahme

Ein 57-jähriger Mann konsumierte in einer Wiener Konditorei Leckereien für fast 93 Euro, konnte dann aber nicht bezahlen. Da er bereits amtsbekannt war, klickten für ihn schließlich die Handschellen.

Nach einem teuren Besuch in einer Wiener Konditorei klickten für einen 57-Jährigen die Handschellen.

Nach einem teuren Besuch in einer Wiener Konditorei klickten für einen 57-Jährigen die Handschellen.

In einer Wiener Konditorei hat ein 57-jähriger österreichischer Staatsbürger Lebensmittel im Wert von 92,90 Euro konsumiert, konnte die Rechnung vor Ort jedoch nicht begleichen. Die Mitarbeiter des Betriebs verständigten daraufhin den Polizeinotruf.

Mehrfach durch ähnliche Aktionen bekannt

Vor Ort stellten die Beamten der Polizeiinspektion Am Hauptbahnhof fest, dass der 57-Jährige bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Betrugshandlungen amtsbekannt ist. „Aufgrund des bestehenden Tatverdachts ordnete der Journaldienst der Staatsanwaltschaft Wien die Festnahme des Mannes an“, heißt es seitens der Beamten.