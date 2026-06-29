Unfall endet in Horror-Fahrt: Mann klammert sich an Motorhaube

Ein 50-jähriger E-Scooter-Fahrer ist in Wien-Ottakring bei einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter verletzt worden. Der Lenker flüchtete, die Polizei bittet nun um Hinweise.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag, dem 26. Juni 2026, gegen 22.30 Uhr, im Bereich der Friedmanngasse und Haberlgasse in Wien-Ottakring. Ein 50-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde nach einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter verletzt.

Mehrere Gassen auf Motorhaube mitgeschleift

Das Verkehrsunfallkommando Wien wurde zu dem Unfall gerufen. Vor Ort zeigte eine Zeugin den Beamten ein Video des Vorfalls. Darauf soll zu sehen sein, wie der Kleintransporter auf der Grundsteingasse unterwegs war. Der 50-Jährige kam dem Fahrzeug mit seinem E-Scooter vorschriftsmäßig in der Einbahn entgegen. Beim Zusammenstoß sprang der Mann laut den bisherigen Ermittlungen mangels Ausweichmöglichkeiten auf die Motorhaube des Kleintransporters. Er soll anschließend mehrere Gassen mitgeführt worden sein, bevor er im Bereich der Kreuzung Friedmanngasse/Haberlgasse von der Motorhaube stürzte und verletzt wurde.

Kleintransporter flüchtete

Ein weiterer Zeuge gab an, dass der Kleintransporter zuvor bereits gegen ein geparktes Auto geprallt sein soll. Das beschädigte Fahrzeug konnten Polizisten später in der Kirchstetterngasse feststellen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Kleintransporter verlief bislang ohne Erfolg. Der verletzte E-Scooter-Fahrer wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei bittet um Hinweise

Die Ermittlungen laufen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Kleintransporter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Brunnengasse oder jeder anderen Polizeiinspektion zu melden. Hinweise werden auch anonym entgegengenommen.