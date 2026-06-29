Mathe entscheidet: Wiener Schüler holen sich Kinotickets ab 1,90 Euro

Am Freitag, dem 3. Juli, wird das Zeugnis in Wien zur Kinokarte: In allen Wiener Cineplexx-Kinos entscheidet deine Mathematik-Note, wie günstig du einen Film vor 17.30 Uhr siehst.

Zum Ferienstart heißt es für Wiener Schüler: Raus aus dem Klassenzimmer, rein in den Kinosaal. Am letzten Schultag vor den Sommerferien, dem 3. Juli 2026, startet Cineplexx wieder die Zeugnisaktion. Der Clou daran: Nicht das Alter, sondern die Mathe-Note macht den Preis. Wer einen Einser hat, zahlt 1,90 Euro, beim Zweier sind es 2,90 Euro. Mit einem Dreier kostet das Ticket 3,90 Euro, mit einem Vierer 4,90 Euro. Und auch wer mit Mathe auf Kriegsfuß steht, geht nicht leer aus: Beim Fünfer gibt es das Ticket um 5,90 Euro.

In diesen Wiener Kinos gilt die Aktion

Mitmachen kannst du in allen Wiener Cineplexx-Kinos. Dazu zählen Cineplexx Donau Zentrum, Cineplexx Millennium City, Cineplexx Wienerberg, Cineplexx Wien Auhof, Apollo, Village Cinema Wien Mitte, Artis International, Actors Studio und Urania Ceenema. Wichtig ist: Das Original-Jahreszeugnis muss direkt an der Kinokassa hergezeigt werden. Eine Kopie reicht nicht. Die Aktion ist außerdem nicht übertragbar und kann nur einmal eingelöst werden.

©Cineplexx Zeugnis herzeigen, Popcorn-Duft einatmen, Ferien starten: Cineplexx lockt Schüler:innen in Wien mit Tickets ab 1,90 Euro.

Diese Filme sind dabei

Am Zeugniswochenende warten Filme für verschiedene Altersgruppen. Für kleine und große Besucher stehen unter anderem „Supergirl“, „Glennkill – Ein Schafskrimi“, „Der Super Mario Galaxy Film“, „Die Legende des Wüstenkindes“ und „Meine Freundin Conni – Abenteuer mit Kranich Klaus“ am Programm. Für ältere Schüler gibt es außerdem „Scary Movie”, „Obsession – Du sollst mich lieben“ und „Star Wars: The Mandalorian and Grogu”. Das genaue Programm ist auf www.cineplexx.at nachlesbar.

Wichtig zu wissen

Der Rabatt gilt für alle Filme mit Vorstellungsbeginn bis einschließlich 17.30 Uhr. Ausgenommen sind unter anderem „Minions & Monsters“, Sondervorstellungen, IMAX, MX4D, Supreme, Onyx LED, Dolby Cinema, D-Box, Ultimate und Suiten. Aufschläge kann es bei Überlänge und Cinegold geben. Bonuspunkte können bei der Aktion aus technischen Gründen nicht gesammelt werden.

„Cineplexx Zeugnisaktion hat mittlerweile Kultstatus erreicht“

Bei Cineplexx ist die Aktion längst mehr als ein einmaliger Ferien-Gag. „Unsere Cineplexx Zeugnisaktion hat mittlerweile Kultstatus erreicht – denn der Kinobesuch zum Ferienstart ist für viele Familien eine fest verankerte Tradition. Und das mittlerweile seit über 15 Jahren“, so Florian Vorraber, Head of Marketing bei Cineplexx. Gültig ist die Aktion für Schüler aus Volksschulen, Hauptschulen, AHS, berufsbildenden höheren Schulen und Berufsschulen. Wer statt Mathematik Rechnungswesen oder Wirtschaftsrechnen hat, kann diese Note verwenden.