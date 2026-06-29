250 Sanitäter sorgen für ein sicheres Donauinselfest

Wenn von 3. bis 5. Juli hunderttausende Menschen auf die Donauinsel kommen, ist auch der Samariterbund Wien im Großeinsatz: 250 Sanitäter und sieben Notärzte stehen bereit.

Der Samariterbund Wien ist beim Donauinselfest mit 250 Sanitäter, sieben Notärzten und sieben Ambulanzstationen im Einsatz.

Der Samariterbund Wien ist beim Donauinselfest mit 250 Sanitäter, sieben Notärzten und sieben Ambulanzstationen im Einsatz.

Das Donauinselfest füllt von 3. bis 5. Juli wieder die Donauinsel in Wien. Damit Besucherinnen und Besucher im Notfall rasch Hilfe bekommen, übernimmt der Samariterbund Wien erneut den Sanitätsdienst am gesamten Festivalgelände. Schon seit Jahrzehnten ist der Samariterbund fixer Bestandteil des Donauinselfests. Auch beim 43. Donauinselfest wird dafür ein großes Team aufgestellt.

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Sieben Ambulanzen

Insgesamt sind 250 Rettungs- und Notfallsanitäter im Einsatz. Dazu kommen sieben Notärztinnen und Notärzte, die für die Besucher bereitstehen. Die Versorgung läuft über sieben Ambulanzstationen, die über das Gelände verteilt sind. Zusätzlich sind 17 Rettungs- und Notkrankentransportwagen, vier Notarzteinsatzfahrzeuge sowie weitere Sonder- und Transportfahrzeuge auf der Insel unterwegs.

„Donauinselfest ist jedes Jahr eine besondere Herausforderung“

Hinter dem Einsatz steckt ein genaues Sicherheitskonzept. Die medizinische Betreuung eines solchen Großereignisses braucht laut Samariterbund eine genaue Planung und enge Zusammenarbeit mit Veranstalter, Behörden und Einsatzorganisationen. Der Samariterbund Wien bereitet sich bereits seit Monaten auf das Festivalwochenende vor. Die Einsatzleitung liegt bei der Samariterbund-Gruppe Floridsdorf-Donaustadt. „Das Donauinselfest ist jedes Jahr eine besondere Herausforderung, die wir mit großer Erfahrung und einem hoch engagierten Team meistern. Unser Ziel ist es, den Besucherinnen und Besuchern jederzeit rasch und professionell helfen zu können, und damit einen wichtigen Beitrag zu einem sicheren Festivalerlebnis zu leisten“, betont Dr. Susanne Drapalik, Präsidentin und Landeschefärztin des Samariterbundes Wien.

Viele ehrenamtliche Sanitäter im Einsatz

Ein großer Teil der Sanitäter ist ehrenamtlich im Einsatz. Ohne dieses Engagement wäre ein Einsatz in dieser Größe nicht möglich. Die Teams bringen Erfahrung mit und haben sich intensiv vorbereitet. Auch die Zusammenarbeit aller Beteiligten spielt dabei eine wichtige Rolle. „Ein Einsatz dieser Größenordnung ist nur möglich, weil sich so viele Menschen mit großem Engagement einbringen. Die intensive Vorbereitung, die Erfahrung unserer Teams und die ausgezeichnete Zusammenarbeit aller Beteiligten bilden die Grundlage dafür, dass wir auch beim 43. Donauinselfest bestmöglich für die Besucherinnen und Besucher da sein können“, sagt Erwin Scheidl, Samariterbund-Einsatzleiter für das Donauinselfest.

Tipps bei Hitze

Neben der medizinischen Versorgung setzt der Samariterbund Wien auch auf Vorbeugung. Gerade bei sommerlichen Temperaturen solltest du genug trinken. Auch eine Kopfbedeckung, Sonnenschutz und Pausen im Schatten werden empfohlen. So soll das 43. Donauinselfest für alle Besucher sicher und gelungen ablaufen.