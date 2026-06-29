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Sonnig und heiß: Wien erwartet an Dienstag bis zu 36 Grad
Wien erwartet am Dienstag ein heißer Sommertag. Meist scheint die Sonne, die Gewitterneigung bleibt gering.
Am Dienstag, dem 30. Juni, dominiert in Wien meist die Sonne. „Am Nachmittag zeigen sich zwar Quellwolken, die Schauer- und Gewitterneigung bleibt aber gering“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Der Tag bleibt damit überwiegend freundlich und heiß. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordwest. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei rund 36 Grad.
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