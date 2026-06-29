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Bild auf 5min.at zeigt Wien bei strahlendem Sonnenschein
Viel Sonne und große Hitze: In Wien sind am Dienstag bis zu 36 Grad möglich.
Wien
29/06/2026
Prognose

Sonnig und heiß: Wien erwartet an Dienstag bis zu 36 Grad

Wien erwartet am Dienstag ein heißer Sommertag. Meist scheint die Sonne, die Gewitterneigung bleibt gering.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(65 Wörter)
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Am Dienstag, dem 30. Juni, dominiert in Wien meist die Sonne. „Am Nachmittag zeigen sich zwar Quellwolken, die Schauer- und Gewitterneigung bleibt aber gering“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Der Tag bleibt damit überwiegend freundlich und heiß. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordwest. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei rund 36 Grad.

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