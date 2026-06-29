Sonnig und heiß: Wien erwartet an Dienstag bis zu 36 Grad

Viel Sonne und große Hitze: In Wien sind am Dienstag bis zu 36 Grad möglich.

Viel Sonne und große Hitze: In Wien sind am Dienstag bis zu 36 Grad möglich.

Am Dienstag, dem 30. Juni, dominiert in Wien meist die Sonne. „Am Nachmittag zeigen sich zwar Quellwolken, die Schauer- und Gewitterneigung bleibt aber gering“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Der Tag bleibt damit überwiegend freundlich und heiß. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordwest. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei rund 36 Grad.