Flughafen Wien feiert: „Vienna Lounge“ zur weltweiten Nummer 1 gekürt

Großer Erfolg für den Flughafen Wien-Schwechat: Eine aktuelle weltweite Studie zeigt, dass die beste Airport-Lounge des Jahres 2026 in Österreich liegt. Die „Vienna Lounge“ ließ die internationale Konkurrenz hinter sich.

Sensationeller Erfolg für den Flughafen Wien-Schwechat auf internationalem Parkett: Die dortige „Vienna Lounge“ wurde offiziell zur besten Flughafen-Lounge der Welt gekürt. Wie das Finanzunternehmen Capital on Tap in einer aktuellen Aussendung zu einer globalen Studie mitteilt, ließ die österreichische Wartezone insgesamt 74 internationale Konkurrenz-Lounges hinter sich.

Bestnoten von über 8.000 Reisenden

Für das Ranking wurden Kriterien wie die wöchentlichen Öffnungszeiten, das Vorhandensein eines Dresscodes sowie die Anzahl der angebotenen Annehmlichkeiten analysiert. Besonders stark gewichtet wurde zudem die Zufriedenheit der Gäste via Priority Pass. Mit einem finalen Score von 8,73 von 10 Punkten holte sich Wien den weltweiten Gesamtsieg. Die „Vienna Lounge“ glänzt mit einer hervorragenden Kundenbewertung von 4,8 Sternen – basierend auf mehr als 8.000 Rezensionen. Dahinter folgen die „Goldair Handling Lounge Extra“ in Athen auf Platz zwei und die „Chase Sapphire Lounge“ in Las Vegas auf dem dritten Rang.

Kino und Schuhputzservice überzeugen

Täglich von 4.30 Uhr bis 22 Uhr geöffnet, bietet die Wiener Top-Lounge insgesamt 18 verschiedene Annehmlichkeiten. Neben einem eigenen Kino, einem Kinderspielbereich und Ruheräumen mit Daybeds steht den Passagieren sogar ein kostenloser Schuhputzservice zur Verfügung. Ein weiterer Pluspunkt für gestresste Reisende: Es gibt keinen starren Dresscode.