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/ ©Pexels/ RDNE Stock project
Bild auf 5min.at zeigt eine Szene von häuslicher Gewalt.
Der Mann soll das Opfer überwältigt, in die Waschküche gedrängt und dort gewürgt und mit Faustschlägen sowie einem Messer attackiert haben.
Wien, 23. Bezirk
30/06/2026
Fahndung läuft

Nachbarin wählt Notruf: Mann lauert Exfreundin in Wohnung auf und verletzt sie schwer

Nachdem eine 44-Jährige von ihrem ehemaligen Partner schwer verletzt und mit einem Messer attackiert wurde, gelang es ihr gerade noch, die Nachbarin zu informieren. Diese wählte den Notruf. Der Täter flüchtete.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(151 Wörter)
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Gestern Abend, am 29. Juni 2026, soll ein Mann gegen eine aufrechte einstweilige Verfügung verstoßen und seiner ehemaligen Lebensgefährtin in deren Wohnhaus aufgelauert haben. Der 45-Jährige soll das Opfer überwältigt, in die Waschküche gedrängt und dort gewürgt und mit Faustschlägen sowie einem Messer attackiert haben.

Nach der Attacke flüchtet der 45-Jährige

Anschließend ergriff der Täter die Flucht in unbekannte Richtung. Der schwerverletzten Frau gelang es, eine Nachbarin auf sich aufmerksam zu machen, die den Notruf wählte. Durch die
Berufsrettung Wien wurde die 44-Jährige notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.

Nach dem Mann wird jetzt gefahndet

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Tatverdächtigen verliefen bislang negativ. Von der Staatsanwaltschaft Wien wurde eine Festnahmeanordnung erlassen. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen.

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