Bekam keine Luft mehr: Polizisten retteten 1-Jährigem das Leben

Hilferuf aufgrund des extrem kritischen Gesundheitszustands eines Kleinkindes: Die Polizei rettete am gestrigen Montag einem Einjährigen in Wien Donaustadt durch rasches Eingreifen das Leben.

Gestern Mittag, am 29. Juni 2026, wurde die Polizei aufgrund des extrem kritischen Gesundheitszustandes eines einjährigen Buben alarmiert. Als Beamte der Polizeiinspektion Quadenstraße (22. Bezirk) an der Einsatzörtlichkeit in Wien-Donaustadt eintrafen, lag das Kleinkind reglos in den Armen seiner Mutter.

Gegenstand steckte im Hals fest

Sofort übernahmen die Einsatzkräfte den Buben und begannen mit den Erste Hilfemaßnahmen. Die Beamten stellten fest, dass sich ein unbekannter Gegenstand im Hals des Kindes befand und offenbar die Atemwege blockierte. Unverzüglich brachten sie den kleinen Buben in Bauchlage und wendeten die empfohlenen Erste-Hilfe-Handgriffe zur Befreiung der Atemwege an. Als die Atmung des Kindes nach wenigen Sekunden wieder einsetzte, erlitt es jedoch einen Fieberkrampf und wurde daher in die stabile Seitenlage gebracht.

In Begleitung der Mutter ins Spital gebracht

Einsatzkräfte der Wiener Berufsrettung und ein Notarzt übernahmen kurz darauf die weitere medizinische Versorgung. Der Bub wurde in Begleitung seiner Mutter in ein Spital gebracht. Er befindet sich mittlerweile in einem stabilen Zustand. Durch das rasche Eintreffen, sowie das engagierte Einschreiten der Polizisten, konnte ein Herzstillstand und in weiterer

Folge eine Reanimation verhindert werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.06.2026 um 13:49 Uhr aktualisiert