Raubüberfall: Täter reißen 22-Jährigen zu Boden und attackieren ihn mit Faustschlägen

In Wien Meidling kam es am gestrigen Montag, dem 29. Juni 2026, zu einem brutalen Raubüberfall: Zwei Angreifer attackierten ihr Opfer mit Faustschlägen, bevor sie mit einer Umhängetasche flüchteten.

Das Opfer versuchte davonzulaufen, wurde jedoch von den Tätern zu Boden gerissen und mit Faustschlägen attackiert.

Das Opfer versuchte davonzulaufen, wurde jedoch von den Tätern zu Boden gerissen und mit Faustschlägen attackiert.

Gestern Nacht ereignete sich in Wien-Meidling ein schwerer Raub, als ein 22-Jähriger auf dem Heimweg von zwei Männern angehalten und mit vorgehaltenem Messer zur Herausgabe seiner Wertgegenstände genötigt wurde.

Täter rissen jungen Mann zu Boden, verprügelten ihn

Das Opfer versuchte davonzulaufen, wurde jedoch von den Tätern zu Boden gerissen und mit Faustschlägen attackiert. Die beiden Angreifer entrissen dem Opfer daraufhin dessen Umhängetasche und flüchteten damit in unbekannte Richtung. Der 22-Jährige begab sich anschließend selbstständig in eine Polizeiinspektion und erstattete Anzeige. Eine Versorgung durch einen Rettungsdienst lehnte der Mann ab. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernommen.