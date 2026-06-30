Bis zu 71km/h am E-Scooter: Es hagelt 110 Anzeigen an nur einem Tag

Bei einer Schwerpunktaktion konnten mehrere Wiener Polizeikommanden am 29. Juni etliche auffällige E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr ziehen. Insgesamt hagelte es 110 Anzeigen und 299 Organmandate.

Bei der Überprüfung auf dem mobilen Rollenprüfstand wurden bei 11 E-Scootern Geschwindigkeiten zwischen 45km/h und 71 km/h statt der gesetzlich zulässige Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h gemessen.

Bei der Überprüfung auf dem mobilen Rollenprüfstand wurden bei 11 E-Scootern Geschwindigkeiten zwischen 45km/h und 71 km/h statt der gesetzlich zulässige Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h gemessen.

Der uniformierte Fahrraddienst der Landesverkehrsabteilung Wien führte gestern, am 29. Juni 2026, gemeinsam mit Beamten der Stadtpolizeikommanden Innere Stadt, Landstraße, Josefstadt, Fünfhaus, Ottakring, Döbling und Floridsdorf eine bezirksübergreifende Verkehrsschwerpunktaktion durch. Das Hauptaugenmerk lag auf dem Fahrrad- und E-Scooter-Verkehr. Es wurden aber auch Autofahrer und deren Fahrzeuge kontrolliert.

110 Anzeigen, 299 Organmandate

Mehrere Lenker waren mit besonders schnellen E-Scootern unterwegs: Bei der Überprüfung auf dem mobilen Rollenprüfstand wurden bei 11 E-Scootern Geschwindigkeiten zwischen 45km/h und 71 km/h statt der gesetzlich zulässige Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h gemessen. Die Lenker wurden angezeigt. Insgesamt wurden wegen diverser verkehrsrechtlicher Übertretungen 110 Anzeigen gelegt und 299 Organmandate ausgestellt. Durch das äußerst engagierte Einschreiten der Beamten konnte abermals ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der Verkehrssicherheit geleistet werden.