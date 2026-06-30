Tierschutz Austria vor dem Kollaps: Hitzewelle wird zum tödlichen Wildtier-Tsunami

Die anhaltende Hitzewelle von über 40 Grad bringt Tierschutz Austria an den Rand des Machbaren. Allein am vergangenen Wochenende mussten 250 Wildtiere gerettet und versorgt werden – in Spitzenzeiten trafen bis zu 30 Notfälle pro Stunde ein. Für viele Jungvögel, Mauersegler, Eichhörnchen, Falken, Krähen, Spitzmäuse, Rehkitze und Igel kommt die Hilfe im Glutofen der Stadt oft zu spät. Die kleinen, wehrlosen Tiere brechen in der extremen Hitze reihenweise zusammen.

Jeder weitere Hitzetag bringt noch mehr dehydrierte Tiere

„Es fühlt sich an wie ein Tsunami aus leidenden Wildtieren, der über uns hereinbricht“, sagt Stephan Scheidl, Tierheimleiter und Einsatzleiter von Tierschutz Austria. „Jeder weitere Hitze-Tag bringt unser System zum Kippen. Die Tiere kommen mit offenen Schnäbeln, dehydriert, völlig entkräftet und oft schon halb bewusstlos bei uns an. Viele sind nur noch Schatten ihrer selbst. Wir arbeiten rund um die Uhr, aber unsere Kräfte und Räumlichkeiten sind am Ende. Das hier ist ein Hilferuf aus tiefstem Herzen.“

Kritik an der Politik: „Es gibt keine Hitzepläne für Wildtiere!“

Die gegenwärtige Lage erinnert die Organisation stark an die Schwalbenrettungsaktion während der vergangenen Hochwasserkatastrophe. Erneut wird deutlich, dass der Schutz von Wildtieren in Krisenzeiten fast ausschließlich von Ehrenamtlichen und privaten Organisationen getragen wird, da staatliche Strukturen versagen. Seitens der zuständigen Staatssekretärin fehlen konkrete Hitzepläne für Wildtiere ebenso wie eine koordinierte Unterstützung. Auch die notwendige Einbindung von NGOs in den Vollzug bleibt aus. Statt politischer Initiative herrscht Funkstille, was die ohnehin überlasteten Akteure vor Ort weiter unter Druck setzt.

Tierschutz Austria ist zu 100 Prozent privat finanziert

Die Behandlung und Pflege der geretteten Tiere wird noch wochenlang stark belasten. Der Wetterbericht verspricht zwar baldige Besserung, doch die Schäden dieser Hitzewelle sind bereits immens. Eine weitere Hitzewelle dieses Ausmaßes wäre für den Verein nicht mehr stemmbar. Der Aufnahmestopp wäre dann die bittere, letzte Konsequenz – etwas, das mit aller Kraft verhindert werden soll.