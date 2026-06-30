Anfangs noch sonnig: Am Nachmittag steigt allerdings die Gewitterneigung

Der Mittwoch bringt in Wien zuerst noch einmal viel Sonnenschein, dann zieht es vom Westen her langsam zu. Im niederösterreichischen Mostviertel ist schon am Vormittag mit ersten Tropfen zu rechnen.

Der Hitzesprint nimmt bald ein Ende: Der Mittwoch beginnt strahlend sonnig, bis das Thermometer mittags auf heiße 31 bis 33 Grad klettert. Am Nachmittag wird es drückend schwül, und die Gewitterneigung nimmt deutlich zu – lokal kann es ordentlich krachen. Mit den Schauern dreht der Wind auf starken bis stürmischen Nordwest und bringt eine spürbare Abkühlung mit sich.

Ab Nachmittag wird es ungemütlich

Während sich der Osten noch über längere Zeit Sonne freuen kann, zieht es von Westen her langsam zu. Im Laufe des Tages breiten sich Wolken, Schauer und Gewitter weiter aus. Das Wald- und Mostviertel muss bereits am Vormittag mit ersten Tropfen rechnen, bevor es ab dem Nachmittag überall richtig ungemütlich wird – dann drohen verbreitet schwere Gewitter und Unwetter.