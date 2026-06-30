Hawala-Büro in Wien im Fokus: Mann wegen Geldwäsche verurteilt

Dem Kriminaldienst des Bezirkspolizeikommandos Urfahr-Umgebung ist gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt ein Erfolg gegen die organisierte Schlepperkriminalität gelungen. Nach umfangreichen Ermittlungen geriet ein 25-jähriger syrischer Asylberechtigter mit Wohnsitz in Wien ins Visier der Behörden. Der Mann soll laut Ermittlungen als Finanzverwalter einer rund 30 Personen umfassenden Schleppergruppe tätig gewesen sein. Dabei soll er die durch illegale Schleppungen erzielten Einnahmen verwaltet und weitergeleitet haben.

Geldflüsse über Hawala-System abgewickelt

Im Zentrum der Ermittlungen stand ein sogenanntes Hawala-System. Dabei handelt es sich um ein informelles Zahlungssystem, das außerhalb klassischer Bankstrukturen funktioniert und vor allem auf Vertrauen zwischen Vermittlern basiert. Die Ermittler konnten in Wien ein entsprechendes Hawala-Büro identifizieren. Solche Strukturen werden laut Behörden häufig über unterschiedliche Tarnformen wie private Räumlichkeiten, Kleinbetriebe oder Mittelsmänner betrieben. Das Prinzip: Nach einer Bareinzahlung erhält die Person einen Code, der an den Empfänger weitergegeben wird. Dieser kann den Betrag anschließend beispielsweise in der Türkei oder in Syrien bei einem verbundenen Hawala-Anbieter beheben. Der Ausgleich zwischen den beteiligten Personen erfolgt später über weitere Transaktionen oder Bargeldtransporte.

Bargeld bei Hausdurchsuchung sichergestellt

Im Zuge einer gerichtlich angeordneten Hausdurchsuchung an der Wiener Wohnadresse des Verdächtigen fanden die Ermittler 7.200 Euro Bargeld. Das Geld wurde sichergestellt. Der Beschuldigte wies die Vorwürfe während der Ermittlungen zurück. Das Landesgericht für Strafsachen Wien sprach den 25-Jährigen am 23. Juni 2026 wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit Schleppertätigkeiten schuldig. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.