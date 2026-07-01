Auf acht Straßen in Wien und Umgebung wurde krebserregender Asbest nachgewiesen

Asbest im Straßenasphalt: Die Umweltschutzorganisation Greenpeace wird nach Bürgerhinweisen in Wien fündig. Es handelt sich laut der NGO um stark krebserregenden Amphibolasbest.

In Wien sind insgesamt acht Straßen betroffen, unter anderem auch ein Teil der viel befahrenen Triester Straße.

In Wien sind insgesamt acht Straßen betroffen, unter anderem auch ein Teil der viel befahrenen Triester Straße.

Aufmerksam gemacht durch die Bevölkerung hat Greenpeace erstmals auf acht Straßen in Wien und dessen Umland asbesthaltigen Asphalt entdeckt. Laboranalysen von Proben aus der Rosenhügelstraße und der Stieglergasse bestätigten den Verdacht: Es handelt sich um fast reinen, stark krebserregenden Amphibolasbest. Während die ungarischen Behörden bereits unter Einbindung der Bürger ein Asbestkataster anlegen, herrscht im Burgenland trotz einer seit sechs Monaten aktiven Taskforce weiterhin Unklarheit über das genaue Ausmaß der betroffenen Stellen.

Man kann Asbestfunde künftig online melden

Greenpeace hat nun eine interaktive Online-Karte erstellt, in der Menschen Asbestfunde melden können. Die Organisation fordert die Asbest-Arbeitsgruppe von Bundeskanzler Stocker auf, wie in Ungarn entsprechende Untersuchungen einzuleiten. Zudem müssen für die Opfer des Asbest-Skandals Mittel aus dem Katastrophenfonds bereitgestellt werden.

„Seit Monaten melden sich besorgte Menschen bei uns mit Hinweisen auf asbestbelastete Straßen, Einfahrten und Spielplätze. Jetzt ist auch Wien betroffen, denn wir haben Asbest-Asphalte in dicht besiedelten Gebieten und sogar auf stark befahrenen Straßen entdeckt. Doch die Regierung ist noch immer untätig. Deshalb können jetzt bei uns Asbest-Funde direkt in einer interaktiven Online-Karte gemeldet werden. So wird das Ausmaß dieses beispiellosen Umweltskandals endlich sichtbar.” Stefan Stadler, Sprecher des Greenpeace Investigativ-Teams

Vom Burgenland ausgehend

Der vom Burgenland ausgehende Asbest-Skandal hat sich auf die Steiermark, Niederösterreich und Ungarn (mehr als 300 Orte sind betroffen) ausgeweitet. Nun hat Greenpeace Asbest-Asphalte auch in Wien in folgenden Straßen dokumentiert: Wernergasse, Bertegasse, Wastlgasse, Stieglergasse, Anton-Freunschlag-Gasse und die Reibergasse in Wien-Liesing. An der Grenze zwischen Wien und Niederösterreich ist knapp ein Kilometer der viel befahrenen Triester Straße betroffen. Auch im niederösterreichischen Wiener Umland wurde Asbest-Asphalt in Breitenfurt bei Wien und eine Spielstraße in Wiener Neudorf gefunden.

Schätzungen zufolge bestehen die Straßen zu ein bis fünf Prozent aus reinem Asbest

Der im Straßenbelag nachgewiesene Asbestanteil beträgt nach Greenpeace-Schätzungen ein bis fünf Prozent – eine Konzentration, die bei einer normalen Asbestsanierung (etwa von Fliesenkleber) schwere Schutzmaßnahmen vorschreiben würde. Die Gefahr im Alltag ist akut: Der krebserregende Amphibol-Asbest ist so brüchig, dass bereits minimaler Druck mit einem Kugelschreiber ausreicht, um ihn zu zerbröseln. Auf viel befahrenen Hauptstraßen und Routen des Schwerlastverkehrs droht so bei jedem einzelnen Fahrzeug eine potenzielle Freisetzung der gefährlichen Fasern.

Seit Aufdeckung des Skandals schon mehr als 300 Meldungen eingegangen

Greenpeace hat seit Aufdecken des Asbest-Skandals mehr als 300 Meldungen aus der Bevölkerung von Asbestfunden in Vorgärten, Straßen, Kinderspielplätzen, Krankenhäusern, Siedlungsstraßen und Wegen erhalten. Nach einer Prüfung werden die gemeldeten Verdachtsflächen auf der Interaktiven Karte von Greenpeace dargestellt.

Greenpeace fordert Bundeskanzler auf, Geld für die Betroffenen des Skandals bereitzustellen

“Greenpeace hat bei mehr als 65 Orten Asbestfunde dokumentiert und es haben sich hunderte Betroffene gemeldet. Sie werden bei der Asbest-Entsorgung und der Finanzierung für die Sanierung im Stich gelassen. Greenpeace fordert Kanzler Stocker auf, Gelder aus dem Katastrophenfond für die vielen Opfer des Asbest-Skandals bereitzustellen und eine kostengünstige Entsorgungsmöglichkeit für den Asbestschotter zu schaffen“, so Stefan Stadler.