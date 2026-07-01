Über 400 Euro: Falschparken am Donauinselfest kommt teuer

Das Donauinselfest steht an. Kommendes Wochenende werden wieder hunderttausende Besucher erwartet. Dabei gibt es für die Anreise einiges zu beachten.

Das Donauinselfest steht vor der Tür – und mit ihm ein riesiger Besucheransturm. Damit die An- und Abreise reibungslos klappt, sollten Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr besonders aufmerksam planen. Eine Großbaustelle bei den ÖBB sorgt nämlich für erhebliche Änderungen im öffentlichen Nahverkehr. Auch Falschparken kommt teuer. Es wird kommendes Wochenende rigoros abgeschleppt.

S-Bahn-Sperre: Einschränkungen auf der Stammstrecke

Gleich vorweg die wichtigste Information für alle, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchten: Wegen umfassender Bauarbeiten wird die S-Bahn-Stammstrecke ab Samstag, den 4. Juli, bis voraussichtlich 6. September zwischen den Stationen Praterstern und Floridsdorf gesperrt. Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Wiener Linien und ÖBB haben rechtzeitig reagiert und ein umfassendes Ersatz- und Verstärkungskonzept geschnürt. Um die Ausfälle zu kompensieren, werden zahlreiche Linien in deutlich dichteren Intervallen geführt.

Dazu gehören: U-Bahnen: U1 und U6

S-Bahn: S45

Straßenbahnen: Linien 25, 26, 27 und 31

Busse: Linien 11A und 29A

Zusätzlich wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Ein besonderer Service für Festgäste: Die Haltestelle Handelskai wird am Wochenende rund um die Uhr angefahren.

Mit Park & Ride liegt man immer richtig

Für die Anreise zur Großveranstaltung empfiehlt der ÖAMTC nachdrücklich, auf Park & Ride-Anlagen auszuweichen und für den restlichen Weg vor allem die U-Bahn-Linien U1 und U6 zu nutzen. Wer an dem Wochenende mit dem Auto in Wien unterwegs ist, aber gar nicht zum Donauinselfest möchte, sollte den Bereich rund um die Insel großräumig umfahren. Als Ausweichrouten bieten sich die (vignettenpflichtigen) Verbindungen über die Praterbrücke (A23) oder die Nordbrücke an. Auf der Floridsdorfer Brücke, der Brigittenauer Brücke sowie der Reichsbrücke muss wegen des starken Zustroms mit erheblichen Verzögerungen gerechnet werden.

Achtung, Abschleppgefahr: Falschparken wird teuer

Wer dennoch mit dem Auto anreist, sollte bei der Parkplatzwahl extrem vorsichtig sein. Vorsicht, rigorose Abschleppungen! Die Zufahrtswege zur Donauinsel müssen für Einsatzfahrzeuge von Polizei, Rettung und Feuerwehr zu jeder Zeit absolut frei bleiben. Wer sein Fahrzeug verkehrswidrig abstellt, riskierte nicht nur den Verlust des Autos, sondern auch ein teures Nachspiel: Mit Abschlepp- und Verwahrungsgebühren, der fälligen Anzeige und den potenziellen Taxikosten zur Verwahrungsstelle summiert sich das Knöllchen schnell auf über 400 Euro.

Kurzparkzonen am Freitag beachten

Außerdem erinnert der ÖAMTC daran, dass am Freitag im gesamten Wiener Stadtgebiet die reguläre, nahezu flächendeckende Kurzparkzonenregelung gilt. Von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 22.00 Uhr ist das Parken somit kostenpflichtig und zeitlich begrenzt.