Prozessbeginn: Schlaganfall nach Polizei-Einsatz

Wegen einer folgenschweren Festnahme im Mai 2024 stehen seit Mittwoch vier Personen vor Gericht. Ein damals 54-jähriger Mann hatte bei dem Einsatz ein Hals-Nacken-Trauma erlitten, das in der Folge zu einem Schlaganfall führte.

Der aus der Ukraine stammende Mann wurde damals im Polizeianhaltezentrum (PAZ) an der Rossauer Lände stundenlang in eine Zelle gesperrt. Seine Hilferufe blieben ungehört: Trotz Hinweisen auf gesundheitliche Probleme und des Drückens der Notfalltaste im Haftraum sollen sowohl der Leiter der Aufnahmestelle als auch der Wachposten nicht reagiert haben. Erst am Abend wurde der Mann einem Polizeijuristen vorgeführt. Zu diesem Zeitpunkt saß er bereits im Rollstuhl – unfähig selbst zu gehen und laut Anklage mit unübersehbaren Schlaganfall-Symptomen.

Vernehmung trotz eindeutiger gesundheitlicher Probleme

Laut der Anklageschrift soll der Polizeijurist bewusst seine Befugnisse missbraucht und mit dem eindeutig gesundheitlich beeinträchtigten Mann eine Vernehmung durchgeführt haben. Die Anklagepunkte der Staatsanwaltschaft lauten auf Missbrauch der Amtsgewalt sowie Quälen oder Vernachlässigen eines Gefangenen. Die Vorwürfe sind aufgeteilt: Der Leiter der Aufnahmestelle im PAZ und der Wachposten stehen wegen Quälens und Vernachlässigens eines Gefangenen vor Gericht. Dem Beamten, der den Mann am Schwarzenbergplatz verletzte, wird fahrlässige Körperverletzung mit schweren gesundheitlichen Folgen zur Last gelegt. Es gilt für alle vier Beteiligten die Unschuldsvermutung.

Amtshandlung am Schwarzenbergplatz „sei eskaliert“

Die Amtshandlung am Schwarzenbergplatz sei laut Staatsanwaltschaft zwar „eskaliert“, dem zuständigen Beamten wird jedoch kein Vorsatz oder eine Absicht zu verletzen unterstellt. Das berichtet heute der ORF Wien. Sollte der Sachverhalt ausreichend geklärt werden, stellt der Ankläger für diesen Polizisten eine diversionelle Einigung (Diversion) in Aussicht.

Den drei weiteren Angeklagten droht höhere Strafe

Härter ins Gericht geht der Staatsanwalt mit den drei anderen Beschuldigten. Obwohl der 54-Jährige im PAZ unter schweren, unübersehbaren Schlaganfall-Symptomen litt (darunter Lähmungserscheinungen), ließen ihn die Beamten stundenlang hilflos in der Zelle. Das spätere Verhalten des Polizeijuristen bezeichnete der Staatsanwalt als amtsmissbräuchlich: Er vernahm den Mann, obwohl dieser laut einer Zeugin völlig weggetreten war und wie ein „Pflegefall“ wirkte.