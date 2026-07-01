13-Jähriger bricht mit Komplizen in Lokal ein

Ein erst 13-Jähriger ist gestern Nacht in ein Lokal im 3. Wiener Gemeindebezirk eingebrochen. Er konnte von der Polizei angehalten werden. Nach einem zweiten Einbrecher läuft eine Fahndung.

Der 13-Jährige und sein Komplize sollen zum Einschlagen der Scheibe ein Straßenschild verwendet haben.

Der 13-Jährige und sein Komplize sollen zum Einschlagen der Scheibe ein Straßenschild verwendet haben.

Gestern Nacht, am 30. Juni 2026, wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Landstraße zu einem Einbruch in ein Lokal gerufen. Wie sich herausstellte, soll ein 13-Jähriger mit einem weiteren Tatverdächtigen die Scheibe eines Lokals eingeschlagen und sich Zutritt verschafft haben.

Scheibe mit Teilen eines Straßenschildes eingeschlagen

Dafür sollen die Tatverdächtigen Teile eines Straßenschildes verwendet haben, die im Inneren des Lokals vorgefunden wurden. Die Sofortfahndung nach dem zweiten Tatverdächtigen blieb erfolglos. Der 13-Jährige wurde zur Wohneinrichtung, von wo er abgängig gemeldet war, zurückgebracht. Ob etwas aus dem Lokal gestohlen wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.