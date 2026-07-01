Nachbarschaftsstreit in Wien fordert Verletzte

Am Dienstagnachmittag eskalierte ein Nachbarschaftsstreit in Wien-Hietzing. Als die Polizei eintraf, fanden sie eine Frau mit einer sichtbaren Verletzung im Gesicht vor. Die 30-jährige Österreicherin gab an, unbeabsichtigt von einem Angehörigen aus der Wohnung ausgesperrt worden zu sein. „Da sich ihr Mobiltelefon sowie ihre Schlüssel in der versperrten Wohnung befunden haben sollen, habe sie Nachbarn um Hilfe ersucht“, erläutern die Beamten. In weiterer Folge soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Mann aus einer Nachbarwohnung gekommen sein.

Unterschiedliche Aussagen

Nach Aussage der Frau, soll der 32-jährige Deutsche ihr ein Knie ins Gesicht gestoßen haben. Dieser beteuerte wiederum aus Notwehr gehandelt zu haben und der Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. „Diese soll ihn zuvor attackiert haben soll“, so die Polizisten. Auch die Mutter des 32-Jährigen wurde leicht verletzt, als sie versuchte, die beiden voneinander zu trennen.

Festnahme

„Die verletzte Frau wurde durch den Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und verblieb in häuslicher Pflege“, so die Exekutive. Gegen den 32-Jährigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Zudem wurde er vorläufig festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Beide Beteiligten wurden wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt. Die Ermittlungen laufen.