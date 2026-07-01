Schwerer Diebstahl: Polizei sucht diese zwei Männer

Diese beiden Männer sollen im März schweren Diebstahl begangen haben. Nun gibt es Lichtbilder.

Diese beiden Männer sollen im März schweren Diebstahl begangen haben. Nun gibt es Lichtbilder.

Nach einem Lokalbesuch am 21. März 2026 wurde ein Mann im Bereich einer Rolltreppe der U-Bahnstation Schwedenplatz bestohlen. Einer der auf den Lichtbildern ersichtlichen Männer soll dem Opfer die Geldbörse aus der Hosentasche und die Halskette gestohlen haben. Die Bilder werden jetzt veröffentlicht.

Sofortfahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, hat die Ermittlungen nach dem Vorfall übernommen. Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um Veröffentlichung der Bilder. Zeugen, denen die Tatverdächtigen vor, während oder nach ihrer Flucht aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer

01-31310-62800 erbeten.