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/ ©LPD Wien
auf dem bild von 5min.at sieht man männer, die zur fahndung ausgeschrieben sind.
Diese beiden Männer sollen im März schweren Diebstahl begangen haben. Nun gibt es Lichtbilder.
Wien, 2. Bezirk
01/07/2026
Hinweise erbeten

Schwerer Diebstahl: Polizei sucht diese zwei Männer

Wer kennt diese beiden Männer? Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mitarbeit.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)
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Nach einem Lokalbesuch am 21. März 2026 wurde ein Mann im Bereich einer Rolltreppe der U-Bahnstation Schwedenplatz bestohlen. Einer der auf den Lichtbildern ersichtlichen Männer soll dem Opfer die Geldbörse aus der Hosentasche und die Halskette gestohlen haben. Die Bilder werden jetzt veröffentlicht.

Sofortfahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, hat die Ermittlungen nach dem Vorfall übernommen. Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um Veröffentlichung der Bilder. Zeugen, denen die Tatverdächtigen vor, während oder nach ihrer Flucht aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer
01-31310-62800 erbeten.

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