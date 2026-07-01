Suchtgift sichergestellt: 17-Jähriger verletzt Beamte durch Fußtritte

Zu einem Angriff auf Polizisten kam es am gestrigen Dienstag, den 30. Juni, am Wiener Praterstern im Zuge von einer Scherpunktaktion. Ein Drogenabnehmer verletzte dabei zwei Beamte.

Beamte des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, konnten im Rahmen einer Schwerpunktaktion einen mutmaßlichen Suchtgifthandel zwischen zwei Männern wahrnehmen. Bei der anschließenden Personenkontrolle wurde der Verkäufer, ein 22-Jähriger vorläufig festgenommen, da er 282 Gramm Cannabis bei sich hatte. Auch der 26-

jährige Abnehmer wurde angehalten, das erworbene Suchtgift sichergestellt und Anzeige erstattet. Im Zuge der Amtshandlung wurde zuvor auch eine weitere Person von den Kriminalbeamten kontrolliert, die auf die Personsbeschreibung des Abnehmers passte.

17-Jähriger verletzt Beamte durch Fußtritte

Die Person versuchte im Bereich der Bahnsteige, sofort nachdem sich die Beamten legitimierten, zu flüchten und attackierte die Beamten, als diese den Fluchtversuch unterbinden wollten. Der 17-jährige Tatverdächtige verletzte die beiden Beamten durch Fußtritte und wurde vorläufig festgenommen.

Wegen Körperverletzung angezeigt

Beide konnten den Dienst fortsetzen. Der 17-Jährige gab in der Vernehmung an, die Beamten für falsche Polizisten gehalten zu haben. Er wurde wegen Verdacht auf versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt.