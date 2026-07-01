Longines Global Champions Tour Vienna: Das Programm 2026 steht fest

Die Longines Global Champions Tour Vienna | Schloss Schönbrunn präsentiert ihr Programm für 2026 und baut die Veranstaltung weiter aus. Von 24. bis 27. September treffen die besten Springreiter der Welt in Wien.

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr setzt die Longines Global Champions Tour Vienna | Schloss Schönbrunn ihren Weg fort. Die Veranstaltung möchte nicht nur die internationale Elite des Pferdesports nach Wien bringen, sondern auch Familien, Kulturinteressierte und Menschen ansprechen, die bisher wenig Berührung mit dem Pferdesport hatten. „Wir möchten eine Veranstaltung schaffen, die Menschen begeistert und zusammenbringt. Natürlich stehen die besten Reiterinnen und Reiter der Welt im Mittelpunkt. Gleichzeitig wollen wir aber auch Kindern die Begegnung mit Pferden ermöglichen, Familien ein besonderes Wochenende bieten und allen Interessierten zeigen, wie vielfältig die Welt des Pferdesports ist. Genau diese Mischung macht die Longines Global Champions Tour Vienna für mich so besonders“, sagt Co-Veranstalterin Sonja Klima.

Erstmals internationales Dressurturnier

Zu den wichtigsten Neuerungen zählt die Integration eines internationalen Dressurturniers. Damit sind bei der Longines Global Champions Tour Vienna 2026 erstmals zwei olympische Pferdesportdisziplinen vertreten. Der Dressur Grand Prix findet am Freitag statt, Freestyle am Samstag. Ergänzt wird das Programm durch einen Auftritt der Spanischen Hofreitschule, Working-Equitation-Vorführungen sowie zahlreiche weitere Programmpunkte rund um den Pferdesport.

Eigener Kindertag für hunderte Schüler

Ein besonderer Schwerpunkt liegt heuer auf den jungen Besucher. Am Donnerstag findet erstmals ein eigener Kindertag statt. Rund 400 Schüler erhalten dabei die Möglichkeit, Pferde hautnah zu erleben, selbst aktiv zu werden und an mehr als 15 Erlebnisstationen die Welt der Tiere, der Natur und des Sports kennenzulernen. Auch an den weiteren Veranstaltungstagen wird es zahlreiche Angebote für Kinder und Familien geben. Damit unterstreicht die Longines Global Champions Tour Vienna ihren Anspruch, weit mehr als ein klassisches Sportevent zu sein.

Schönbrunn als einzigartige Bühne

Für Klaus Panholzer, Geschäftsführer der Schönbrunn Group, ist die Veranstaltung ein besonderer Bestandteil des Veranstaltungsjahres: „Die Longines Global Champions Tour Vienna zeigt auf eindrucksvolle Weise, wie internationaler Spitzensport und das einzigartige historische Ambiente von Schloss Schönbrunn zusammenwirken können. Gleichzeitig freut es uns besonders, dass die Veranstaltung mit ihrem vielfältigen Programm Menschen unterschiedlichster Interessen und Generationen anspricht.“ Sportlich bilden die Global Champions League Team-Bewerb am Freitag und der Longines Global Champions Tour of Vienna Grand Prix mit Stechen am Sonntag den Höhepunkt des Wochenendes. Für einen besonderen Schlusspunkt sorgt die Siegerzeremonie: Star-Tenor Paolo Scariano wird gemeinsam mit einem 100-köpfigen Kinderchor auftreten und die Gewinner vor der beeindruckenden Kulisse von Schloss Schönbrunn musikalisch feiern.