Wien startet nächste Begrünungsetappe im Nordbahnviertel

Im Wiener Nordbahnviertel beginnt die nächste Begrünungsetappe. In der Ernst-Melchior-Gasse werden Bäume gepflanzt, Flächen entsiegelt und neue Grünräume geschaffen, um das Grätzl klimafitter und kühler zu gestalten.

Im Wiener Nordbahnviertel hat die nächste Phase der Begrünungsoffensive begonnen. Schwerpunkt der Arbeiten ist die Ernst-Melchior-Gasse, die schrittweise umgebaut und ökologisch aufgewertet wird. Ziel ist es, das stark wachsende Stadtgebiet besser auf heiße Sommer und zunehmende Hitzetage vorzubereiten.

Mehr Grün und Schatten im Grätzl

Im Zuge der Umgestaltung entstehen neue Grünflächen und zusätzliche Aufenthaltsbereiche. Durch die Pflanzung weiterer Bäume soll mehr Schatten geschaffen werden, gleichzeitig wird der Straßenraum deutlich aufgelockert und aufgewertet. Auch Sitzmöglichkeiten werden ergänzt, um die Aufenthaltsqualität im Grätzl zu erhöhen.

Entsiegelung und neue Aufenthaltsqualität

Ein wesentlicher Teil der Arbeiten betrifft die Entsiegelung bestehender Asphaltflächen. Diese werden durch wasserdurchlässige und hellere Beläge ersetzt, die sich im Sommer weniger stark aufheizen. Dadurch soll auch das Mikroklima im Umfeld spürbar verbessert werden.

Fokus auf Schul- und Wohnumfeld

Besonders im Bereich eines nahegelegenen Schulcampus wird die Neugestaltung spürbar. Dort entstehen zusätzliche schattige Zonen, kühlende Elemente und sichere Aufenthaltsbereiche für Kinder, Jugendliche und Anwohner.

Schrittweise Entwicklung eines neuen Stadtteils

Das Nordbahnviertel zählt zu den größten Stadtentwicklungsgebieten Wiens. Mit der laufenden Begrünung wird der frühere Bahnhofsbereich weiter zu einem modernen, klimafitten Wohn- und Lebensraum ausgebaut.