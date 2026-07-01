Hitzewelle legt Wiener Kino lahm: Vorstellungen abgesagt

Wer der Mega-Hitze am Montag entkommen wollte, hatte im Cineplexx Donau Zentrum im 22. Bezirk großes Pech: Vorstellungen mussten abgesagt werden, darunter auch der Animations-Hit „Tom und Jerry: Der verlorene Kompass“.

Grund der Zwangspause auf der Kinoleinwand: Die Klimaanlage des beliebten Einkaufszentrums war hoffnungslos überlastet – die Kinosäle ließen sich nicht mehr kühlen. Für Kinoliebhaber hieß das: bitte warten!

Kälte-Kollaps

Laut Cineplexx lag das Problem nicht beim Kino selbst, sondern beim Westfield Donau Zentrum. Die Kältesysteme im Bereich „The Kitchen“, wo Kino und Gastronomie sitzen, versagten teilweise den Dienst, hieß es. Die Folge: tropische Temperaturen im Saal, keine Chance auf Filmstart. „Aus diesem Grund konnten im Cineplexx Donau Zentrum seit Montag leider keine Vorstellungen stattfinden. Davon war auch die Vorstellung des Films „Tom & Jerry – Der verlorene Kompass“ betroffen“, informiert ein Cineplexx Sprecher auf Anfrage von 5 Minuten.

Arbeiten laufen auf Hochtouren

Bereits gekaufte Tickets werden rückerstattet, Cineplexx entschuldigt sich für den Ausfall. „Gemeinsam mit den zuständigen Technikpartnern des Westfield Donau Zentrums arbeiten wir mit Hochdruck daran und hoffen, bald wieder in den regulären Spielbetrieb starten zu können. Wir halten Kinogäste über unsere Website und Social-Media-Kanäle am Laufenden“, heißt es weiter. Seit Dienstag läuft der Spielbetrieb eingeschränkt. Abschließend wird betont: An allen anderen Cineplexx-Standorten in Wien und ganz Österreich steht einem entspannten Kinobesuch nichts im Weg. Die Kinos sind regulär geöffnet und der Spielbetrieb inklusive WM Public Viewing läuft planmäßig.