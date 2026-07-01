Zwischen Hitze und Gewittern: So wird das Wetter in Wien am Donnerstag

Nach den Gewittern kehrt am Donnerstag auch in Wien wieder freundliches Sommerwetter ein. Restwolken lösen sich rasch auf, danach scheint meist die Sonne. Die Höchstwerte erreichen bis zu 29 Grad.

Nach den Unwettern der vergangenen Tage zeigt sich das Wetter in Wien am Donnerstag wieder deutlich freundlicher. Restwolken halten sich nur am Vormittag und lösen sich im Laufe des Tages rasch auf. Am Nachmittag dominiert verbreitet der Sonnenschein. Nur vereinzelt bilden sich harmlose Quellwolken, Regen ist nicht zu erwarten. Dazu weht ein mäßiger bis zeitweise lebhafter Nordwestwind. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf auf bis zu 29.