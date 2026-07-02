Warme Nächte machen krank: Mehr Rettungseinsätze in Tropennächten

Nicht die größte Nachmittagshitze ist laut einer neuen Studie das größte Problem. Viel gefährlicher sind heiße Nächte – sie treiben die Zahl der Rettungseinsätze in Österreichs Hauptstadt deutlich nach oben.

Eine Studie der Berufsrettung Wien und der Medizinischen Universität Wien untersuchte die Auswirkung von Hitzewellen auf Rettungseinsätze in Wien.

Eine Studie der Berufsrettung Wien und der Medizinischen Universität Wien untersuchte die Auswirkung von Hitzewellen auf Rettungseinsätze in Wien.

Wenn die Temperaturen auch nachts kaum mehr unter 20 Grad sinken, wird es für viele Menschen gesundheitlich kritisch. Das ist mittlerweile nicht nur allgemein bekannt, sondern wird auch durch eine neue Untersuchung der Medizinischen Universität Wien und der Berufsrettung Wien bestätigt. Demnach muss die Rettung während Hitzewellen um bis zu neun Prozent öfter ausrücken als an normalen Sommertagen.

Warme Nächte belasten den Körper besonders

Für die Studie werteten die Forscher rund 936.000 Rettungseinsätze aus den Jahren 2018 bis 2021 aus und verglichen sie mit Wetterdaten aus ganz Wien. Das Ergebnis: Nicht die größte Hitze am Nachmittag sorgt für die meisten Notfälle, sondern warme Nächte. Der Grund: „Bleibt es auch nachts heiß, kann sich der Körper nicht erholen und abkühlen – die Belastung summiert sich über mehrere Stunden und Tage“, erklären die Berufsrettung und die Uni Wien. Die Folgen zeigen sich oft erst Stunden später – dann wird die Rettung gerufen.

Kinder und ältere Menschen besonders gefährdet

Besonders stark betroffen waren laut der Untersuchung Kinder und Jugendliche sowie Menschen zwischen 76 und 85 Jahren. Insgesamt mussten auch Frauen etwas häufiger wegen hitzebedingter Beschwerden medizinisch versorgt werden als Männer.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Die erste Hitzewelle ist die gefährlichste

Ein weiteres Ergebnis der Studie ist die Erkenntnis, dass die erste Hitzewelle eines Sommers zu den meisten zusätzlichen Rettungseinsätzen führt. Die Wissenschaftler vermuten, dass sich der Körper zu diesem Zeitpunkt noch nicht an die hohen Temperaturen angepasst hat. Außerdem nahm die Zahl der Einsätze mit jedem weiteren Hitzetag weiter zu. Selbst nachdem eine Hitzewelle vorbei war, blieb die Belastung für den Rettungsdienst noch bis zu fünf Tage erhöht.

Nächtliche Temperaturen stärker fokussieren

Die Forscher empfehlen deshalb, Hitzewarnungen künftig stärker an den nächtlichen Temperaturen auszurichten. Gerade die erste Hitzewelle des Jahres sowie längere Hitzeperioden sollten Rettungsdienste und Gesundheitsbehörden besonders im Blick behalten. So könnten Einsatzkräfte besser vorbereitet und gefährdete Menschen rechtzeitig geschützt werden.