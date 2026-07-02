Mel C, Scooter und Techno-Stars kommen in den Prater

Die Freudenau im Wiener Prater wird am 4. und 5. September 2026 zur Freiluftbühne: Zwischen alten Tribünen und grünen Flächen spielen Melanie C, Scooter und Charlotte de Witte.

Mel C, Scooter und Charlotte de Witte kommen 2026 zum BEATPATROL Festival in die Freudenau im Wiener Prater.

Mel C, Scooter und Charlotte de Witte kommen 2026 zum BEATPATROL Festival in die Freudenau im Wiener Prater.

In Wien bekommt der Prater im September 2026 ordentlich Taktgefühl. Die historische Galopprennbahn Freudenau wird zwei Tage lang zur großen Bühne für das BEATPATROL Festival. Wo sonst kaiserliche Geschichte und denkmalgeschützte Tribünen auffallen, ziehen diesmal Techno, Trance, Drum & Bass, Dance-Pop und House ein. Veranstaltet wird das Festival von Sappho Studio.

Musik statt Hufe

Die Freudenau bringt dafür eine ziemlich besondere Kulisse mit. Zwischen alten Tribünen, viel Grün und dem Prater-Flair treffen internationale Künstler auf eine der außergewöhnlichsten Bühnen der Stadt. Das klingt ein bissl so, als würde die Geschichte kurz die Krone richten und dann den Bass aufdrehen.

Freitags-Programm

Am Freitag, dem 4. September, steht unter anderem Charlotte de Witte auf dem Programm. Dazu kommen Timmy Trumpet, Miss Monique, Hybrid Minds, Dimension und Yousuke Yukimatsu. Der erste Festivaltag setzt damit stark auf elektronische Musik und schnelle Wechsel zwischen verschiedenen Stilen. Wer also gerne mitten im Prater abtaucht, bekommt hier einiges auf die Ohren.

Samstag mit Mel C

Am Samstag, dem 5. September, wird es nicht leiser. Dann sind Scooter, Spice Girl Melanie C, Mestiza, Alok, Sigma und Marlon Hoffstadt angekündigt. Damit spannt der zweite Tag den Bogen von Dance-Pop bis House. Und ja: Wenn Scooter und Melanie C in der Freudenau aufeinandertreffen, darf Wien wohl kurz nostalgisch grinsen. Alle Infos zu Website und Tickets gibt es unter www.beatpatrol.at.