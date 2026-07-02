Wiener Öffis werden schneller: Erste Bim-Linie spart schon Minuten

Wer in Wien mit der Bim unterwegs ist, kennt das Problem: falsch geparkte Autos, Rückstau vor Kreuzungen oder Autos, die beim Abbiegen die Straßenbahn blockieren. Genau dort setzen Stadt Wien und Wiener Linien jetzt mit dem Programm „Mehr Tempo für Bus und Bim“ an. Auf der Linie D sind bereits sechs von mehr als 20 geplanten Maßnahmen umgesetzt. Wenn das gesamte Paket fertig ist, soll die Linie D im Schnitt um bis zu drei Minuten pro Fahrtrichtung schneller werden. In Summe wären das bis zu sechs Minuten weniger Fahrzeit.

Ampeln bringen Tempo

Ein großer Hebel sind neue Ampelschaltungen. An der Kreuzung Canettistraße/Arsenalstraße mussten Fahrgäste beim Verpassen der Grünphase bisher in beide Richtungen jeweils bis zu zwei Minuten warten. Allein diese Änderung bringt für die Linie D daher bis zu vier Minuten Zeitersparnis. Auch bei der Kreuzung Heiligenstädter Straße/Sickenberggasse bekommt die Bim bereits früher Grün. Dadurch sollen nicht nur Fahrgäste in der Straßenbahn schneller ankommen, auch die Wartezeiten an den Haltestellen können stabiler werden.

Platz für die Bim

Weitere Schritte sind bereits beschlossen. In der Prinz-Eugen-Straße zwischen Goldeggasse und Weyringergasse kommt ein Parkverbot, damit Pkw früher von den Gleisen getrennt werden und rascher abbiegen können. In Döbling werden auf der Heiligenstädter Straße zwischen Radelmayergasse und Gunoldstraße sogenannte Stuttgarter Schwellen angebracht. Rund 250 Meter Schwellen sollen dafür sorgen, dass Autos künftig neben der Bim und nicht vor der Bim fahren. Auch am Kärntner Ring wird nachgeschärft: Eine um 20 Sekunden längere Grünphase soll künftig zwei Bim-Garnituren statt nur einer durchlassen.

Station fällt weg

Ab 13. Juli hält die Linie D nicht mehr bei 32, sondern bei 31 Stationen. Die Haltestelle Parlament wird von der Linie D und den anderen Ringlinien künftig nicht mehr bedient. Laut Analysen werden die nahen Stationen „Ring, Volkstheater U“ und „Rathausplatz, Burgtheater“ deutlich stärker genutzt. Sie liegen nur rund 200 Meter entfernt. Die Station „Ring, Volkstheater U“ wird in „Parlament, U Volkstheater“ umbenannt, damit das Parlament weiter klar im Netzplan sichtbar bleibt. Für die Ringlinien soll der Wegfall der Station über das Jahr gerechnet über 200.000 Stunden Zeitersparnis bringen.

©Wiener Linien/Helmer Die Linie D ist in Wien bereits schneller unterwegs – weitere Maßnahmen sollen folgen.

Auch Linie O dran

Parallel wird auch an der Linie O gearbeitet. Bis zu 30 Stellen wurden dort gefunden, an denen es schneller gehen könnte. An der Kreuzung Landstraßer Gürtel/Fasangasse ist bereits ein neues Ampelprogramm in Betrieb. In der Radetzkystraße sollen markierte Parkplätze verhindern, dass schlecht abgestellte Fahrzeuge die Straßenbahn behindern. Fixiert sind außerdem ein Parkverbot in der Ungargasse vor der Invalidenstraße und eine Anpassung der Fahrbahn in der Fasangasse vor dem Rennweg. Nach den Linien D und O sollen als Nächstes Maßnahmen bei der Linie 6 und beim Bus bei der Linie 10A folgen.