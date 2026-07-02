Mann (79) steht blutend vor Wiener Polizeistation

Mit blutenden Schnittverletzungen an beiden Armen stand ein 79-Jähriger plötzlich vor einer Wiener Polizeiinspektion. Was er den Beamten über den Angriff erzählte, macht sprachlos.

In Wien-Simmering soll eine Ehefrau ihren Mann mit einer Schere im Schlaf attackiert haben.

In Wien-Simmering soll eine Ehefrau ihren Mann mit einer Schere im Schlaf attackiert haben.

Die Beamten der Polizeiinspektion Kaiser-Ebersdorfer-Straße in Wien-Simmering erlebten am Mittwochvormittag (1. Juli) eine böse Überraschung: Ein 79-jähriger Mann stand plötzlich vor der Dienststelle – mit freiem Oberkörper und blutenden Schnittverletzungen an beiden Armen. Seine Erklärung lässt macht fassungslos.

Angriff im Schlaf?

Der Pensionist schilderte den Polizisten, dass ihn seine 60-jährige Ehefrau im Schlaf mit einer Schere attackiert haben soll. Außerdem habe sie ihn mit dem Umbringen bedroht. Die Berufsrettung Wien versorgte den Mann noch vor Ort notfallmedizinisch.

Aussage verweigert

Polizisten trafen die 60-Jährige wenig später in der gemeinsamen Wohnung an und nahmen sie vorläufig fest. „Gegen sie wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen“, so die Polizei Wien. Bei der Frau stellten die Beamten einen Alkoholwert von rund zwei Promille fest. Bei ihrer Einvernahme verweigerte sie die Aussage. Sie befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.07.2026 um 11:52 Uhr aktualisiert