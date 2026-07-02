Mit falschem 100er bezahlt: Polizei fahndet nach diesem Mann

In Wien soll ein unbekannter Mann in drei Geschäften mit gefälschten 100-Euro-Banknoten bezahlt haben. Jetzt bittet die Polizei mit Fotos um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Mann steht im Verdacht, zwischen Ende März und Ende April 2026 in Wien mit Falschgeld bezahlt zu haben. Laut Landespolizeidirektion Wien soll es um zumindest drei Geschäfte gehen. Die Vorfälle passierten am 25. März, 16. April und 23. April 2026. Betroffen waren die Mariahilfer Straße im 6. Bezirk sowie der Fleischmarkt und die Kärntner Straße im 1. Bezirk.

So lief der Trick ab

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann Waren von geringem Wert kaufen haben wollen. Zuerst habe er eine echte 100-Euro-Banknote übergeben. Gleich danach soll er vorgetäuscht haben, doch mit Kleingeld zahlen zu wollen, und ließ sich die Banknote wieder zurückgeben. Weil er dann angeblich nicht genug Münzen hatte, soll er erneut einen 100-Euro-Schein übergeben haben. Dieser soll zuvor unbemerkt gegen eine Fälschung ausgetauscht worden sein. Anschließend soll sich der Tatverdächtige den Differenzbetrag in bar auszahlen haben lassen. Nicht in allen Fällen gelang der Betrug. Wurde die Fälschung erkannt, soll der Mann das Geschäft fluchtartig verlassen haben. Dabei nahm er laut Polizei die Ware mit.

So sieht er aus

Der gesuchte Mann wird als etwa 40 Jahre alt und rund 165 Zentimeter groß beschrieben. Er hat einen Tagesbart. Meist trug er eine schwarze Kappe mit „NY“-Logo der New York Yankees sowie eine schwarze Jacke. Teilweise hatte er außerdem eine schwarze Umhängetasche dabei.

©LPD Wien | Der Verdächtige soll in zumindest drei Geschäften in Wien mit Falschgeld betrogen haben. Hinweise nimmt die Polizei entgegen.

Hinweise erbeten

Im Zuge der Ermittlungen konnten Lichtbilder des Tatverdächtigen gesichert werden. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien ersucht die Landespolizeidirektion Wien nun um mediale Veröffentlichung der Fotos. Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, unter 01-31310-62510 oder 01-31310-62800 erbeten.