Brutaler Überfall auf Mutter und Kind (8): Begründung schockiert

Filmreife Szenen in einer Wiener Tiefgarage: Nach zwei brutalen Überfällen klickten für einen 21-Jährigen wenig später die Handschellen. Die Begründung des Verdächtigen für seine Taten macht sprachlos.

In Wien-Donaustadt spielten sich am späten Mittwochabend (1. Juli) filmreife Szenen ab. Angaben der Landespolizeidirektion Wien zufolge soll ein 21-jähriger Mann am Mittwochabend zunächst versucht haben, einer 45-Jährigen das Auto zu rauben. Dabei ging er nicht gerade zimperlich vor. Er wollte die Frau aus dem Auto zerren, um an ihr Fahrzeug zu gelangen. Erst als andere Garagenbenutzer auf ihre Hilferufe aufmerksam wurden, ließ er von seinem Opfer ab und flüchtete.

Mutter und Tochter verletzt

Doch damit nicht genug. Nur kurze Zeit später soll der Mann erneut zugeschlagen haben. Eine 34-Jährige war gerade dabei, ihre achtjährige Tochter auf die Rückbank ihres Autos zu setzen, als der Verdächtige plötzlich auftauchte. Seine Vorgehensweise schockiert: „Nach derzeitigem Ermittlungsstand drängte sich der Tatverdächtige zwischen Mutter und Tochter, zog das Mädchen aus dem Fahrzeug und nahm im Zuge der darauffolgenden körperlichen Auseinandersetzung mit der 34-Jährigen die Fahrzeugschlüssel an sich.“ Anschließend raste er mit dem gestohlenen Auto davon. Sowohl die Mutter als auch ihre achtjährige Tochter wurden bei dem Überfall verletzt.

Begründung macht sprachlos

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt entdeckten den geraubten Wagen wenig später in der Pirquetgasse. Der Tatverdächtige, ein 21-jähriger Ukrainer, wurde in der Nähe des Fahrzeugs festgenommen. Nicht nur das brutale Vorgehen, sondern auch die Begründung für seine Taten schockieren: Bei seiner Einvernahme soll der 21-Jährige laut Polizei angegeben haben, er habe lediglich „etwas Neues ausprobieren“ wollen. Der Mann wurde in eine Justizanstalt eingeliefert.