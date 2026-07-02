Viel zu schnell: Polizei musste E-Scooter-Messung abbrechen

Ein E-Scooter, der eigentlich höchstens 25 km/h fahren dürfte, sorgte in Wien für ungläubige Blicke. Die Polizei brach die Messung aus Sicherheitsgründen bei Tempo 90 ab – der Roller dürfte sogar noch schneller sein.

Ein derart schneller E-Scooter dürfte wohl selbst für erfahrene Polizisten kein täglich Brot sein. Aber der Reihe nach. Beamte des Fahrraddienstes der Landesverkehrsabteilung Wien stoppten am Mittwochvormittag (1. Juli) in Wien-Donaustadt einen 20-jährigen E-Scooter-Lenker, weil ihnen sein Fahrzeug verdächtig vorkam.

Kontrolle abgebrochen

Bei der Kontrolle wurde der E-Scooter auf einen mobilen Rollenprüfstand gestellt. Das Ergebnis dürfte wohl für so manche hochgezogene Augenbraue bei den Einsatzkräften gesorgt haben: „Die Messung musste aus Sicherheitsgründen bei einer Geschwindigkeit von 90 km/h abgebrochen werden“, schildern die Beamten. Die Polizei geht deshalb davon aus, dass der E-Scooter sogar noch eine höhere Geschwindigkeit erreichen könnte.

Lenker angezeigt

Nach den gesetzlichen Bestimmungen dürfen E-Scooter in Österreich maximal 25 km/h schnell sein. Der Lenker, ein 20-jähriger Syrer, durfte mit dem E-Scooter nicht mehr weiterfahren. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt und zeigte ihn nach den geltenden verkehrsrechtlichen Bestimmungen an.