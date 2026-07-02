27.000-Euro-Geige gefunden – dann verfolgt Finder dreisten Plan

Mit einer gefundenen Geige im Wert von rund 27.000 Euro wollten zwei Männer offenbar das große Geld machen. Doch sie hatten ihre Rechnung ohne die rechtmäßige Besitzerin und den Hersteller gemacht.

Statt den Fund zu melden, ließ ein 24-Jähriger den Wert einer vergessenen Geige schätzen und suchte einen Käufer.

Statt den Fund zu melden, ließ ein 24-Jähriger den Wert einer vergessenen Geige schätzen und suchte einen Käufer.

Eine 59-jährige Frau vergaß Ende Juni ihre hochwertige Geige samt Zubehör auf der Gepäckablage eines Zuges am Wiener Hauptbahnhof. Gefunden wurde der Geigenkoffer von einem 24-jährigen Mitarbeiter einer Reinigungsfirma – doch statt den Fund zu melden, soll er einen ganz anderen Plan verfolgt haben.

Erst den Wert prüfen lassen

Nach Angaben der Polizei erkundigte sich der 24-Jährige zunächst unter dem Vorwand, für einen Angehörigen eine Geige kaufen zu wollen, in einem Fachgeschäft nach dem Wert des Instruments. Anschließend soll er einen 23-jährigen Bekannten dazu überredet haben, ihm beim Verkauf der Geige zu helfen. Als Gegenleistung versprach er ihm laut Ermittlungen einen Anteil am Erlös. Und der kann sich sehen lassen. Der Wert der Geige samt Zubehör beträgt nämlich laut Angaben der Polizei rund 27.000 Euro.

Besitzerin war schneller

Für den Verkauf suchten die beiden schließlich sogar den Hersteller der Geige auf. Was sie offenbar nicht wussten: Die 59-jährige Eigentümerin hatte den Hersteller bereits über den Diebstahl informiert und die verschwundene Geige bei der Polizei gemeldet. Als die beiden dort auftauchten, verständigte der Hersteller sofort die Polizei.

Auf freiem Fuß angezeigt

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten nahmen den 23-Jährigen im Geschäft und den 24-Jährigen unmittelbar davor fest. Beide Männer zeigten sich bei ihrer Einvernahme geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie wegen des Verdachts des schweren Diebstahls sowie der versuchten Hehlerei angezeigt. Sie bleiben auf freiem Fuß.