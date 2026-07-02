Schloss Schönbrunn boomt: 5,26 Millionen Besuche im Jahr 2025

Kaiserlich war 2025 nicht nur die Kulisse, sondern auch die Bilanz. Die Schönbrunn Group kam an ihren vier Standorten Schloss Schönbrunn, Sisi Museum, Möbelmuseum Wien und Schloss Hof auf 5,26 Millionen Besuche. Das sind um 10,1 Prozent mehr als im Jahr davor. Der Umsatz stieg auf 97,3 Millionen Euro, der Jahresüberschuss lag bei 11,85 Millionen Euro. Und weil alte Pracht nicht von allein glänzt, wurde auch kräftig investiert. 14,7 Millionen Euro flossen in Bau-, Investitions- und Restaurierungsmaßnahmen. Den laufenden Betrieb, Investitionen und Restaurierungen finanziert die Gruppe laut Geschäftsführer Klaus Panholzer aus eigener Kraft und ohne öffentliche Zuschüsse aus Steuergeld. Gleichzeitig gingen 18,7 Millionen Euro an die öffentliche Hand.

Besuche legen zu

Schloss Schönbrunn blieb mit rund 3,96 Millionen Besuchen der stärkste Standort. Das Plus lag dort bei 10,3 Prozent. Auch das Sisi Museum legte trotz laufender Neugestaltung zu und kam auf rund 927.000 Besuche. Das Möbelmuseum Wien knackte mit 62.000 Besuchen einen neuen Rekord. Noch deutlicher ging es auf Schloss Hof bergauf. Dort wurden rund 308.000 Besuche gezählt, ein Plus von 19,4 Prozent. Dazu kam ein Rekord beim Verkauf von Jahreskarten. Kurz gesagt: Die Menschen kamen nicht nur auf einen Sprung vorbei, viele wollten gleich öfter wiederkommen.

Kaiserliche Baustelle

Hinter den schönen Fassaden wurde 2025 viel gearbeitet. Im Zeremoniensaal von Schloss Schönbrunn startete die große Gesamtrestaurierung. Die Gemäldeserie zur Hochzeit Erzherzog Josephs mit Isabella von Bourbon-Parma wurde abgenommen und wird in einem eigenen Atelier im Schloss restauriert. Fertig werden soll alles 2027. Abgeschlossen wurden die Arbeiten im Blauen Chinesischen Salon. Dort standen unter anderem chinesische Papiertapeten aus dem 18. Jahrhundert, Decke, Holzvertäfelungen, Kaminverkleidung und Tafelparkettboden im Mittelpunkt. Auch im Miniaturenkabinett wurde fertig restauriert. Dabei kam oberhalb der heutigen Holzdecke sogar ein stuckierter Plafond aus einer früheren Ausstattungsphase zum Vorschein.

Sisi bekommt Platz

Auch im Sisi Museum tut sich einiges. Zwölf zusätzliche Räume werden künftig Teil des Rundgangs. Darunter sind fünf bisher nicht öffentlich zugängliche Weißgoldzimmer. Die Museumsfläche wächst um rund 700 Quadratmeter. Ein neues Stiegenhaus im Marschallhof soll künftig einen zusammenhängenden und barrierefreien Rundgang ermöglichen. Auch die Silberkammer wird neu in das Museumskonzept eingebunden. Rund 14 Millionen Euro wurden bisher in das Projekt investiert. Die Eröffnung des neu gestalteten Sisi Museums ist für den 19. November 2026 geplant.

Schloss Hof legt nach

Auf Schloss Hof wurde 2025 ein mehr als 2.000 Quadratmeter großer Wassererlebnispfad eröffnet. Er verbindet die historische Bedeutung des Wassers im barocken Garten mit einem Familienangebot. Praktisch ist das Ganze auch: Das verwendete Wasser wird danach für die Bewässerung des Gartens weitergenutzt. Außerdem entstanden 64 überdachte Stellplätze und 465 Photovoltaikmodule sollen künftig Strom direkt am Standort erzeugen. Damit ist aber noch nicht Schluss. Geplant sind unter anderem ein restauriertes historisches Karussell in Schönbrunn, drei zusätzliche Hotel-Suiten im Schloss Schönbrunn und ein neues Nächtigungsangebot auf Schloss Hof. Dort soll ein Ensemble aus Gästehäusern mit Schwimmteich entstehen. Nach derzeitiger Planung soll es Ende 2027 fertig sein, der Gästebetrieb soll ab 2028 starten.