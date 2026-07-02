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Das Bild auf 5min.at zeigt ein Freibad in Wien.
Die Wiener stürmen derzeit die Freibäder.
Wien
02/07/2026
Mega-Hitze

850.000 Wiener gehen baden: Rekord-Ansturm auf Schwimmbecken

Die Hitzewelle treibt die Wiener in Scharen in die Freibäder: Seit Saisonstart wurden bereits 850.000 Badegäste gezählt – ein Plus von 15 Prozent.

von Bernd Watzka
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)
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Allein am vergangenen Wochenende suchten 163.000 Menschen Abkühlung im kühlen Nass.

Rekordzahlen

Die Stadt Wien spricht von einem außergewöhnlichen Sommer: 110.200 Besucher mehr als im Vorjahr, und ein Ende ist nicht in Sicht. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky betont die Bedeutung der Bäder als Hitzeschutz – neben 1.800 Trinkbrunnen und über 1.000 Parks seien sie ein zentraler Ort für leistbare Erholung.

Neue Angebote

Der Bädersommer 2026 bringt Neuerungen: Im Gänsehäufel gibt’s eine Fast Lane für Dauerkartenbesitzer, das Strandbad Alte Donau bleibt nun bis 20.30 Uhr geöffnet. Die Stadt rechnet mit weiterem Andrang – die Wiener wollen einfach nur eines: rein ins Wasser.

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