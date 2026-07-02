Wiener Wasserverbrauch sinkt nach Sparmaßnahmen

Nach Tagen mit Hitze und hohem Wasserbedarf greifen Wiens Sparmaßnahmen: Der Verbrauch geht zurück. Entwarnung gibt es aber noch keine - aktuell liegt er weiter deutlich über dem Schnitt.

Wiens Wasserverbrauch ist nach dem Höchststand zurückgegangen, liegt aber weiterhin deutlich über dem Schnitt.

Wiens Wasserverbrauch ist nach dem Höchststand zurückgegangen, liegt aber weiterhin deutlich über dem Schnitt.

Die Stadt Wien hatte den Wasserverbrauch bereits Ende Juni vorsorglich zurückgefahren. Auslöser war die extreme Wetterlage mit Hitze und möglichen Starkniederschlägen in den Quellgebieten. Seit Mitte Juni kletterten die Temperaturen oft über 30 Grad. Dadurch stieg auch der tägliche Wasserbedarf stark an: Zuletzt waren es bis zu 580.000 Kubikmeter pro Tag. Im Durchschnitt braucht Wien rund 400.000 Kubikmeter täglich.

Verbrauch sinkt

Nun zeigen die Maßnahmen erste Wirkung. Der tägliche Wasserbedarf, der zu Wochenbeginn noch einen Höchststand erreicht hatte, ist inzwischen zurückgegangen. Ganz entspannt ist die Lage aber noch nicht. Aktuell liegt der Verbrauch weiterhin rund 27 Prozent über dem durchschnittlichen Tagesverbrauch. Die Entwicklung geht laut Stadt aber in Richtung einer stabileren Lage.

Quellen reichen aus

Aus den alpinen Quellen kommt derzeit genug Wasser nach Wien, um den erhöhten Bedarf zu decken. Die befürchteten Starkniederschläge in den Quellenschutzgebieten traten in der vergangenen Nacht nur vereinzelt und lokal begrenzt auf. Falls einzelne Quellen wegen Trübungen kurzzeitig ausfallen, kann das aktuell durch andere Wasserressourcen ausgeglichen werden. Die Versorgung ist damit weiter abgesichert.

Sparmaßnahmen bleiben weiterhin aufrecht

Die Sparmaßnahmen der Stadt bleiben vorerst aufrecht. Unter anderem wird bei städtischen Dienststellen dort weniger Wasser verbraucht, wo es ohne größere Einschränkungen möglich ist. Grünflächen werden seltener bewässert, die Straßenreinigung kommt vorübergehend ohne Wasser aus. Nicht betroffen sind Trinkbrunnen, Bäder und Wasserspielplätze. Auch die Wienerinnen und Wiener sollen weiter sorgsam mit Trinkwasser umgehen.

Stadt schaut weiter

Die Stadt beobachtet die Versorgungslage und das Wetter laufend. Wichtig bleibt vor allem, wie sich Hitze, Trockenheit und Niederschläge in den kommenden Tagen entwickeln. Wien bedankt sich bei der Bevölkerung für den bewussten Umgang mit Wasser. Jede eingesparte Menge hilft dabei, die Versorgung zusätzlich zu stützen. Über weitere Entwicklungen will die Stadt informieren.