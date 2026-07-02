Üble Nachrede: Freispruch für bekannten Wiener Rechtsanwalt

Der bekannte Wiener Anwalt Manfred Ainedter wurde vergangenes Jahr im August wegen übler Nachrede verurteilt. Nun hat das Oberlandesgericht Wien das Urteil aufgehoben - Freispruch.

Er hat unter anderem Rainhard Fendrisch und Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser vertreten. Am 18. August 2025 wurde er verurteilt und zwar zu einer Geldstrafe von 9.880 Euro. Das Oberlandesgericht Wien (OLG) führte eine Beweiswiederholung durch, auch Zeugen wurden erneut befragt.

Vorwurf: Üble Nachrede

Grund des Prozesses war die Behauptung Ainedters in einem Interview, dass Manfred Hohenecker, der ebenfalls Richter ist, seine Ehefrau als Vorsitzende im Prozess gegen Peter Westenthaler während der Urteilsverkündung verbotenerweise gefilmt hat. Daraufhin klagte Hohenecker. Am Landesgericht stellte der Richter im damaligen Prozess fest, dass sich der Anwalt „schlicht und einfach nicht sicher“ sei, ob Hohenecker gefilmt habe. Ainedter wurde verurteilt und die Angelegenheit ging zum Oberlandesgericht, da Berufung angemeldet wurde.

Freispruch für Manfred Ainedter

Nachdem bereits eine Verhandlung im Frühjahr aufgrund von fehlenden Zeugen vertagt wurde, fand der Prozess nun statt. Im Bericht des ORF heißt es, dass Ainedter zur APA sagte, er sei „erleichtert und habe den Freispruch mit Genugtuung zur Kenntnis genommen.“ Die Kosten des Verfahrens trägt nun sein Gegner Hohenecker.