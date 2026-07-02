682 E-Zigaretten: Behörden decken illegalen Tabakhandel in Wien auf

Im Rahmen der Schwerpunktaktion „Sicheres Favoriten“ führte die Gruppe Sofortmaßnahmen gemeinsam mit den zuständigen Dienststellen der Stadt (MA 36 und MA 59), dem Zollamt Österreich – unterstützt durch einen Spürhund – sowie der Fremdenpolizei gestern, Mittwoch, eine Kontrolle eines Lebensmittelgeschäfts in Wien-Favoriten durch. Dabei wurden unter anderem 682 illegale E-Zigaretten, 40 Kilogramm Shisha-Tabak und 70 Packungen Zigaretten ohne die erforderliche Vertriebsberechtigung sichergestellt. Darüber hinaus wurden Potenzmittel beschlagnahmt.

©Stadt Wien / Gruppe Sofortmaßnahmen

Gruppe Sofortmaßnahmen deckt 682 illegale E-Zigaretten und weitere illegale Tabakwaren in Wien auf

Seitens des Magistrats wurden zwei Anzeigen erstattet. Zudem wurde festgestellt, dass der Betrieb aus technischer Sicht genehmigungspflichtig ist. Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, betont: „Diese Schwerpunktaktion zeigt einmal mehr, wie wichtig die enge Zusammenarbeit aller beteiligten Dienststellen im Kampf gegen den illegalen Handel ist. Mit unseren Kontrollen schützen wir die Wienerinnen und Wiener und sorgen für faire Wettbewerbsbedingungen für jene Unternehmen, die sich vorbildlich an die gesetzlichen Bestimmungen halten.“