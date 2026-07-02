Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt das Panorama von Wien.
Der Freitag wird in Wien zunächst wolkig und später kommt die Sonne raus.
Wien
02/07/2026
Wetterprognose

Wien: Auf dichte Wolken und Regen folgt Sonnenschein

Der Freitag ist in Wien zunächst von vielen Wolken und auch ein paar kurzen Regenschauern geprägt. Später lässt sich aber die Sonne blicken.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Bis über Mittag muss sich die Sonne den Himmel über Wien mit zahlreichen dichten Wolken teilen. Diese sorgen außerdem für den einen oder anderen kurzen Regenschauer, heißt es von den Wetterexperten der Geosphere Austria. In der Folge werden die Wolken aber weniger und die Sonne zeigt sich schließlich noch öfters und auch länger. Dazu weht ein mäßiger, in den höchsten Lagen auch lebhafter Wind aus Nordwest. Nach rund 19 Grad in der Früh, steigen die Temperaturen tagsüber auf bis zu 28 Grad.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at