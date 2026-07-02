Wien: Auf dichte Wolken und Regen folgt Sonnenschein

Der Freitag ist in Wien zunächst von vielen Wolken und auch ein paar kurzen Regenschauern geprägt. Später lässt sich aber die Sonne blicken.

Bis über Mittag muss sich die Sonne den Himmel über Wien mit zahlreichen dichten Wolken teilen. Diese sorgen außerdem für den einen oder anderen kurzen Regenschauer, heißt es von den Wetterexperten der Geosphere Austria. In der Folge werden die Wolken aber weniger und die Sonne zeigt sich schließlich noch öfters und auch länger. Dazu weht ein mäßiger, in den höchsten Lagen auch lebhafter Wind aus Nordwest. Nach rund 19 Grad in der Früh, steigen die Temperaturen tagsüber auf bis zu 28 Grad.