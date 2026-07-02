Wiener Klimateam: 15 neue Klima-Projekte für die Josefstadt und Penzing

In der Josefstadt und in Penzing werden in den kommenden Jahren 15 neue Klimaprojekte umgesetzt. Die von Bürgerinnen und Bürgern ausgewählten Vorhaben setzen auf mehr Grün, nachhaltige Mobilität und ein besseres Miteinander.

Das Wiener Klimateam geht in die nächste Runde: Für die Bezirke Josefstadt und Penzing wurden insgesamt 15 neue Projekte ausgewählt, die in den kommenden drei Jahren umgesetzt werden. Im Mittelpunkt stehen Maßnahmen zur Begrünung, klimafreundlichen Mobilität, erneuerbaren Energie und zur Stärkung des Zusammenlebens im Grätzl.

Bürger entschieden über Projekte

Dem Auswahlprozess gingen mehrere Monate intensiver Zusammenarbeit voraus. Insgesamt wurden 870 Ideen eingebracht und anschließend gemeinsam mit Fachleuten zu 60 konkreten Projektvorschlägen weiterentwickelt. Geloste Bürgerinnen- und Bürgerjurys entschieden schließlich, welche Vorhaben umgesetzt werden: Acht Projekte entfallen auf die Josefstadt, sieben auf Penzing.

Mehr Grün und Abkühlung

In der Josefstadt stehen unter anderem neue Begrünungs- und Beschattungsmaßnahmen, zusätzliche Ruhebereiche, Hitzemessungen sowie Initiativen zur Lärmreduktion auf dem Programm. Ziel ist es, den dicht verbauten Bezirk besser an steigende Temperaturen anzupassen und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen.

Klimafitte Ideen für Penzing

Auch in Penzing sollen zahlreiche Maßnahmen umgesetzt werden. Geplant sind unter anderem neue begrünte Aufenthaltsbereiche, Entsiegelungen, Reparaturangebote sowie Projekte rund um erneuerbare Energie. Dazu zählen etwa Photovoltaik-Anlagen und Initiativen, die das gemeinschaftliche Miteinander im Bezirk fördern.

Umsetzung startet jetzt

Die ausgewählten Projekte werden nun von den zuständigen Expertinnen und Experten der Stadt Wien im Detail ausgearbeitet. Die Umsetzung soll schrittweise innerhalb der kommenden drei Jahre erfolgen. Das Wiener Klimateam wurde 2022 ins Leben gerufen und setzt auf die aktive Beteiligung der Bevölkerung bei der Gestaltung klimafreundlicher Maßnahmen in den Bezirken.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.07.2026 um 20:14 Uhr aktualisiert