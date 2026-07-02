Klassik-Highlight in Wien: Mozart erklingt an historischem Ort

Im Juli und August steht das Mozarthaus Vienna ganz im Zeichen von Wolfgang Amadeus Mozart. Bei einer Sommerkonzertreihe erklingen jeden Dienstag Klavierwerke des Komponisten, gespielt von der international renommierten Pianistin.

Jeden Dienstag im Juli und August 2026 erklingen bei den Sommerkonzerten „Alles Mozart!“ Werke, die der Komponist während seiner Zeit in der Wiener Domgasse geschaffen hat.

Jeden Dienstag im Juli und August 2026 erklingen bei den Sommerkonzerten „Alles Mozart!“ Werke, die der Komponist während seiner Zeit in der Wiener Domgasse geschaffen hat.

Im Mozarthaus Vienna, einem Museum der Wien Holding, stehen die Sommermonate ganz im Zeichen von Wolfgang Amadé. Jeden Dienstag im Juli und August 2026 erklingen bei den Sommerkonzerten „Alles Mozart!“ Werke, die der Komponist während seiner Zeit in der Wiener Domgasse geschaffen hat. Die einstündigen Klavierkonzerte richten sich an Mozart-Liebhaber ebenso wie an ein neugieriges Publikum, das die Musik neu für sich entdecken möchte. Der Ort, an dem Mozart lebte – und die Musik, die er hier schrieb. Die Sommerkonzerte im Mozarthaus Vienna bringen beides zusammen: Mozarts Klavierwerke, gespielt von SoRyang, einer der renommiertesten Mozart-Interpretinnen der Welt.

Über SoRyang

Carnegie Hall. Goldener Saal des Wiener Musikvereins. Elbphilharmonie Hamburg. SoRyang spielt auf den bedeutendsten Konzertbühnen der Welt – und kehrt regelmäßig ins Mozarthaus Vienna zurück. Die Konzertpianistin, ausgezeichnet mit dem Ersten Folkwang-Preis und dem Ersten Preis beim Internationalen Brahms-Wettbewerb Hamburg, ist eine der gefragtesten Mozart-Interpretinnen unserer Zeit. Im Mozarthaus Vienna spielt sie dort, wo Mozarts Musik entstand – in den Räumen, die seine Geschichte atmen.

Termine und Tickets Dienstag, 7. Juli um 18:30 Uhr

Dienstag, 14. Juli um 16:00 Uhr

Dienstag, 21. Juli um 16:00 Uhr

Dienstag, 28. Juli um 16:00 Uhr

Dienstag, 4. August um 16:00 Uhr

Dienstag, 11. August um 16:00 Uhr

Dienstag, 18. August um 16:00 Uhr

Dienstag, 25. August um 16:00 Uhr Tickets Konzerttickets sind um 33 Euro (reguläre Ermäßigung 29 Euro, Kinder und Jugendliche unter 19 Jahre 20 Euro) an der Museumskassa (täglich von 10:00 – 18:30 Uhr) erhältlich sowie bei Wien Ticket.

Über das Mozarthaus Vienna

Das Mozarthaus Vienna in der Domgasse 5 ist das einzige erhaltene Wohnhaus Mozarts in Wien. Hier lebte und arbeitete Mozart von 1784 bis 1787 auf dem Höhepunkt seines Schaffens – hier entstanden Le Nozze di Figaro und einige seiner bedeutendsten Werke. Das Mozarthaus Vienna ist ein Unternehmen der Wien Holding GmbH.