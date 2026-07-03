Gut Aiderbichl wird Partner der Longines-Tour in Wien

Wenn sich im September 2026 die besten Reiter und Pferde der Welt in Schönbrunn treffen, soll nicht nur der Sport im Mittelpunkt stehen. Die Longines Global Champions Tour Vienna – Schloss Schönbrunn geht eine Kooperation mit Gut Aiderbichl ein. Damit setzt die Veranstaltung ein Zeichen für Tierwohl und soziale Verantwortung. Der gemeinsame Gedanke dahinter: Verantwortung für Tiere endet nicht mit einer sportlichen Leistung.

Pferdeliebe zählt

Gut Aiderbichl bietet heute mehr als 9.900 geretteten Tieren auf seinen Höfen in mehreren Ländern ein dauerhaftes Zuhause. Das Engagement reicht von der Rettung vernachlässigter Tiere bis zur dauerhaften Unterbringung und Betreuung. Für Sonja Klima, Co-Veranstalterin der Longines Global Champions Tour Vienna – Schloss Schönbrunn, ist die Partnerschaft eine Herzensangelegenheit. „Pferde geben uns unglaublich viel. Deshalb endet Verantwortung für mich nicht mit dem letzten Turnier oder der letzten sportlichen Leistung. Mir war immer wichtig zu zeigen, dass Pferdesport und Tierwohl kein Widerspruch sind. Mit Gut Aiderbichl verbindet uns genau dieser Gedanke. Es geht um Respekt, Fürsorge und darum, Tieren die Wertschätzung entgegenzubringen, die sie verdienen“, sagt Klima.

Ruhige Wege

Der Anspruch soll auch vor Ort spürbar werden. Die Stallungen befinden sich mitten im Schlosspark Schönbrunn. Die Pferde werden dort in einer ruhigen Umgebung vorbereitet und bewegen sich durch die weitläufige Parkanlage. Über den historischen Rosengarten gelangen sie in die Arena. So soll sichtbar werden, welchen Stellenwert das Wohl der Tiere im internationalen Pferdesport einnimmt.

„Jedes Tier hat seinen eigenen Wert“

Auch Gut Aiderbichl sieht in der Zusammenarbeit mehr als eine klassische Partnerschaft. „Viele Menschen kennen Gut Aiderbichl als Ort für gerettete Tiere. Dahinter steht aber vor allem eine Haltung: Jedes Tier hat seinen eigenen Wert und verdient einen respektvollen Umgang. Es freut uns, dass dieser Gedanke auch bei der Longines Global Champions Tour Vienna einen so hohen Stellenwert hat. Gemeinsam können wir dazu beitragen, das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit Tieren weiter zu stärken“, so Dieter Ehrengruber, Geschäftsführer von Gut Aiderbichl.

Programm wächst

Die Longines Global Champions Tour Vienna – Schloss Schönbrunn findet von 24. bis 27. September 2026 statt. Neben internationalem Spitzensport gibt es einen eigenen Kindertag für Schulen und die Zusammenarbeit mit dem Lichtblickhof. Erstmals wird 2026 zudem ein internationales Dressurturnier als zweite olympische Pferdesportdisziplin ausgetragen. Dazu kommen die feierliche Eröffnung der Spanischen Hofreitschule und musikalische Höhepunkte.