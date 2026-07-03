Staus und Sperren: Den Wienern steht harter Baustellensommer bevor

In Wien wird der Sommer zur Geduldsprobe: Weniger Verkehr macht Platz für Baustellen, doch Anfang Juli und Ende August drohen Staus. Besonders Öffi-Nutzer und Autofahrende müssen mehr Zeit einplanen.

Wien bekommt im heurigen Sommer nicht nur Hitze, sondern auch eine ordentliche Portion Baustellenverkehr serviert. Der ÖAMTC rechnet mit erheblichen Einschränkungen für Öffi-Fahrgäste und Autofahrende. Zwar sind im Sommer rund 20 Prozent weniger Fahrgäste und etwa 25 Prozent weniger Kfz-Verkehr in Wien unterwegs. Genau deshalb werden viele Bauarbeiten in diese Monate gelegt.

Mehr Zeit einplanen

Ganz leer sind die Straßen und Öffis aber nicht. In den ersten Juliwochen und in den letzten Augustwochen sind laut ÖAMTC noch beziehungsweise schon viele Menschen in Wien unterwegs. Wer da knapp losfährt, könnte sein Nervenkostüm gleich daheim lassen. Besonders bei wichtigen Terminen raten die ÖAMTC-Expertinnen und -Experten dazu, Fahrten genau im Voraus zu planen.

Öffis betroffen

Auch bei den Öffis wird es im Sommer an manchen Stellen eng. Die S-Bahn-Stammstrecke wird zwischen Floridsdorf und Praterstern gesperrt. Dazu kommt: Die U3 fährt zwischen Hütteldorfer Straße und Westbahnhof nicht, die U4 nicht zwischen Schwedenplatz und Landstraße. Für viele Wege bedeutet das laut ÖAMTC längere Fahrzeiten.

Engpass im 9. Bezirk

Besonders knifflig wird es ab Mitte Juli im Bereich Währinger Straße, Alser Straße und Nußdorfer Straße. Die baustellenbedingte Sperre des Kreuzungsbereichs trifft gleich mehrere Verkehrsmittel auf einmal. Sieben Straßenbahnlinien, nämlich 5, 12, 37, 38, 40, 41 und 42, werden umgeleitet oder eingestellt. Auch für Autofahrende werden die Verbindungen Währing-Innenstadt und Alsergrund-Josefstadt laut ÖAMTC sehr unangenehm.

Döbling wird zur Ausweichroute

Wer aus Währing ausweicht, wird wohl öfter über Döbling fahren. Der ÖAMTC nennt hier etwa die Billrothstraße, die Döblinger Hauptstraße und die Barawitzkagasse. Dort sind tägliche Staus laut den Expertinnen und Experten unvermeidbar. Zusätzlich kann es ab Anfang Juli auf der Heiligenstädter Straße zwischen Nußdorf und dem Brückenende wegen Arbeiten an der Hochstraße zeitweise zu teils langen Verzögerungen kommen.