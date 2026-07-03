Donauinselfest-Start: KEINE Parkplätze in der Nähe

Ab heute strömen rund drei Millionen Menschen zum Donauinselfest nach Wien. Die goldene Regel für die Anreise: Lasst das Auto außerhalb stehen und steigt lieber auf die Öffis um.

Startschuss gleichzeitig mit Ferienbeginn: Europas größtes Gratis-Open-Air-Festival geht in seine 43. Runde – diesmal allerdings eine Woche später als gewohnt. Damit fällt das Donauinselfest genau auf das erste Ferienwochenende der Wiener Schülerinnen und Schüler.

Bunter Musikmix, gutes Wetter

Zwischen Nord- und Reichsbrücke verwandelt sich die Donauinsel auf 4,5 Kilometern wieder in eine riesige Festivalzone. Das Publikum darf sich auf einen bunten Mix aus Musik, Kabarett, Sport und Familienprogramm freuen – und das bei bestem Partywetter: Nach der jüngsten Hitzewelle kühlt es pünktlich zum Wochenende auf angenehme Werte unter 30 Grad ab. 700 Stunden Programm verteilen sich auf insgesamt 14 Bühnen. Das absolute Highlight ist dabei die Ö3-Bühne an der Floridsdorfer Brücke.

Achtung Autofahrer: Keine Parkgelegenheiten nahe der Insel

Direkt bei der Donauinsel gibt es kaum Parkplätze; die wenigen Stellflächen (z. B. Arbeiterstrandbadstraße oder Donauturmstraße) sind sofort voll. Wenn du aus einem anderen Bundesland mit dem Auto anreist, nutze am besten eine Park & Ride-Anlage an einer U-Bahn-Station (z. B. Spittelau, Erdberg, Siebenhirten oder Donaustadtbrücke). Das Tagesticket kostet dort günstige 4,60 Euro. Besonders wichtig am Freitag: In fast ganz Wien gilt die Kurzparkzone. Im 2. und 20. Bezirk musst du am Freitag von 9.00 bis 22.00 Uhr fürs Parken bezahlen.

Falschparken kommt extrem teuer

Achtung Abschleppgefahr: Falschparker werden konsequent abgeschleppt! Die Zufahrtswege für Einsatzfahrzeuge müssen absolut frei bleiben. Wer sein Fahrzeug verkehrswidrig abstellt, riskiert nicht nur den Verlust des Autos, sondern auch ein teures Nachspiel: Mit Abschlepp- und Verwahrungsgebühren, der fälligen Anzeige und den potenziellen Taxikosten zur Verwahrungsstelle summiert sich der Betrag schnell auf über 400 Euro. Stell dein Auto weiter weg ab und fahr das letzte Stück entspannt mit den Öffis.

Diese Linien bringen dich verlässlich zur Insel die U1 bis zur Station „ Donauinsel “

“ die U6 bis zur Station „Handelskai“ oder „Neue Donau “ – von dort gibt es eine Fußwegverbindung zur Donauinsel

“ – von dort gibt es eine Fußwegverbindung zur die U2 bis zur Station „Donaustadtbrücke“ – von hier sind es etwa drei Kilometer bis zur Reichsbrücke

die Schnellbahn bis zur Station „Handelskai“

die Straßenbahnlinie 31 bis zur Station „Floridsdorfer Brücke“

die Straßenbahnlinie 33 bis zum „Friedrich-Engels-Platz“ nahe der Floridsdorfer Brücke

U-Bahnen fahren die ganze Nacht

In den Nächten von Freitag auf Samstag sowie Samstag auf Sonntag fahren alle U-Bahnen wie gewohnt durch. Die U1 und die U6 legen sogar noch eine Schippe drauf: Bis cirka 2.00 Uhr Früh kommt ihr dort im dichten 3-Minuten-Takt weg. Auch viele Straßenbahnen und Busse (konkret die Linien 25, 26, 31, 11A, 26A und 29A) verlängern am Freitag und Samstag ihre Dienstzeiten. Wer die Nachtbusse N41 und N43 braucht, erwischt diese bis etwa 3.30 Uhr alle 15 Minuten. Achtung am Sonntag: Da gilt größtenteils der normale Fahrplan – lediglich die Linien 26, 31 und 29A sind für die letzten Festivalgäste etwas länger im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.07.2026 um 10:57 Uhr aktualisiert